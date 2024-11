Referente del futsal tico está disfrutando de su último baile y así vive estos momentos

Diego Zúñiga, jugador de futsal está quemando los últimos cartuchos, pues se retira al finaliza la temporada. Cortesía.

Uno de los referentes del futsal tico se está preparando para participar de su último baile y colgar los tacos al finalizar la presente temporada del torneo local.

Diego Zúñiga, ala (lateral) del equipo de Sporting y exseleccionado nacional, dirá adiós al deporte de sus amores. El jugador de 34 años está disputando las semifinales del campeonato local.

El colocho, quien debutó en el cuadro de Borussia, contó el motivo que lo llevó a tomar la decisión de retirarse, cómo se ha sentido en estos meses previos a su despedida, y a qué se dedicará una vez que se aleje de las canchas.

LEA MÁS: Lesión en la rodilla hizo dudar a Diego Zúñiga si iría al mundial de futsal

“La decisión la tomé antes de iniciar el torneo por lesiones que vengo arrastrando, que ya pesan un poco más y no me permiten competir a futuro.

“Desde que me sometí a la última cirugía de rodilla derecha, en el 2021, los médicos me dijeron que estaban desgastadas y que esas lesiones que venía arrastrando se hacen crónicas y no iban a aguantar mucho”, comentó este desamparadeño.

El motor del deportista es su familia, su esposa Karolina y su hija Alanna. Cortesía.

“Renuncié a la selección desde el 2021 luego del mundial de Lituania, hablé con los entrenadores y me hice a un lado por el mismo temas de las lesiones y el cansancio”. — Diego Zúñiga, jugador de futsal.

Emotivo

- ¿Cómo se ha sentido después de anunciar su retiro?

Es muy sencillo decirlo, afirmar que este era mi último torneo y luego de que lo di a conocer ha sido muy emotivo, porque hay muchas personas que me han dado sus muestras de cariño, preguntándome por qué me retiro y, a veces, me ponen a pensar si tomé la decisión correcta.

Estoy en un buen nivel, pero la gente no sabe la parte que uno viene arrastrando de lesiones. Lo siento cerca y me duele.

- ¿Cómo tomó la familia este anuncio?

A mi esposa se lo había dicho antes de hacerlo oficial, pero no me creía, y mi hija está muy pequeña, tiene cinco años, y aún no entiende que me voy a retirar, pero están felices porque dejaré de compartir más con la bola que con ellas (risas).

- ¿Qué le ha dado el futsal?

Creo que absolutamente todo, profesionalismo en todo sentido. Gracias al futsal logré estudiar, conocí países que nunca imaginé conocer, representar al país con la Selección, que es el mayor anhelo de cualquier deportista; he hecho increíbles amistades y por el futsal conocí a mi esposa Karolina y tengo a mi hija Alanna.

La última cirugía de Diego fue en el 2021. Cortesía.

- ¿A nivel físico cómo se siente en este cierre de torneo?

Físicamente me siento bien, porque tomé la decisión de hacer horas extra de trabajo para aguantar todo el año, que no me lesionara, y terminar tranquilo. Pero no miento, las rodillas me afectan y luego de cada partido me debo inyectar para no sentir dolor o me tomo alguna pastilla. Mi esposa es enfermera y ella me ayuda.

LEA MÁS: Nicaragüense pudo reencontrarse con sus raíces gracias al futsal

- ¿Cuáles momentos lo han marcado en su carrera?

La mayoría de cosas han sido bonitas, pero hay dos experiencias: cuando estaba como legionario en Estados Unidos, en el 2014 se me presentó la oportunidad de estudiar y convertirme en profesional y dejé de jugar, para tener una carrera pensando en el retiro y hoy soy fisioterapeuta. Era un sueño que había conseguido, lo logré por dos años y lo dejé de hacer.

Luego, también en Estados estaba jugando y, en ese entonces, mi esposa estaba a punto de parir, vine al país, vi a mi hija nacer y me tuve que devolver a los dos días y fue muy difícil no compartir con la nena, estaba cumpliendo un sueño, era la forma de aportar a mi familia, pero me perdí momentos muy importantes con mi hija y mi esposa.

Las lesiones hicieron que el ala (delantero) se retirara de la Selección Nacional hace 3 años. Cortesía.

Pulseador

Desde hace cuatro años, Diego tiene un negocio llamado Zuca Logistics, con el que importa mercadería proveniente de Estados Unidos. Este proyecto surgió durante la pandemia y, gracias al empeño del jugador, ha crecido como la espuma.

- ¿Cómo le ha ido en su faceta de emprendedor?

Me ha ido muy bien, el negocio nació en pandemia y sobrevivió. En ese entonces tenía un contrato en Estados Unidos, por razones obvias se acabó y regresé al país y, gracias a Dios, pudimos invertir unos ahorros y la empresa va en crecimiento.

LEA MÁS: Costa Rica suma su primer punto en el Mundial de Futsal en Uzbekistán

El tico participó en el mundial de Lituania, en el 2021. Foto ilustrativa / José Cordero. (Jose Cordero)

- ¿A qué otros proyectos desea dedicarse en el futuro?

No lo he pensado del todo de qué quiero hacer, me gustaría seguir ligado al futsal como entrenador, pero ahorita quisiera darme un tiempo, desintoxicarme.

Mis amigos me dicen que voy a poder mejenguear, disfrutar un poco con ellos, porque por la carrera he dejado de compartir con amigos, con la familia.

Ahorita me gustaría despedirme siendo campeón con el Sporting, ya estamos en cuartos (el sábado derrotaron 3-2 a Orotina) y me siento muy feliz por lo que hemos logrado como equipo, aquí tengo más que compañeros y el título es un objetivo que nos planteamos desde que comenzamos el torneo.