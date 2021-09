¡Regaladas son caras! Aficionados siguen disconformes con precio de entradas

Pese a la considerable rebaja de 48 mil colones que anunció este lunes la Federación de Fútbol para las entradas para el juego entre Costa Rica y Jamaica de este miércoles a las 7 de la noche, algunos aficionados consideran que siguen siendo precios altos.

La Sele no cuesta ni los doce rojos que cuesta la entrada, según algunos aficionados. Foto: Rafael Pacheco Granados La Sele no cuesta ni los doce rojos que cuesta la entrada, según algunos aficionados. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

Los aficionados expresan eso porque el rendimiento de la Tricolor en los dos primeros partidos de la eliminatoria ha sido decepcionante, con un punto ganado de seis posibles, un remate a marco, uno que pegó en el poste y algunos centros y disparos desviados. Nada más.

Costa Rica empató en el debut ante Panamá en tierras canaleras y perdió en casa ante México 1 a 0. En este último partido las entradas costaron 95 mil colones. Algo histórico en el fútbol nacional y una verdadera conchada para el aficionado a ese deporte, en época donde el país vive una crisis económica.

Para el juego ante Jamaica, la Fedefutbol anunció en primera instancia que el boleto valdría 60 mil colones, mucho más barato que contra México, pero que sigue siendo un alto costo para la gente.

Este lunes, dado los pésimos resultados y el pobre rendimiento de la Tricolor, pero sobre todo, el escaso movimiento en la venta de entradas, (se dice menos de cien), la Fedefutbol anunció una rebaja del 80 por ciento y los boletos pasaron de 60 mil colones a 12 mil colones. Más aterrizado, pero la verdad por lo mostrado por la Sele las entradas regaladas salen caras.

La Federación informó que los 48 mil colones de diferencia serán devueltos a los aficionados que ya las habían comprado en 60 mil, pero no se indicó el mecanismo. Las entradas con los nuevos precios están disponibles desde este lunes en www.specialticke.net.

Dura lección

El analista financiero Daniel Suchar explicó por qué las entradas siguen siendo altas e incluso recomienda a la gente no asistir al estadio para que los federativos aprendan la lección.

“Uno no coloca el dinero por encima de la naturaleza del fútbol que es un deporte para disfrutar en familia. Esos precios (95 mil y 60 mil colones) eran para buscar dinero”, manifestó.

Los aficionados que viajaron a Panamá al menos al menos no vieron perder a la Sele. Cortesía. Los aficionados que viajaron a Panamá al menos al menos no vieron perder a la Sele. Cortesía.

Añadió que desde un principio, la estrategia de poner esos precios fue un error y que la Federación lo entendió y corrigió, pero lo hizo mal.

“Si Rodolfo Villalobos, (presidente de la Fedefutbol) no sale con esa arrogancia de justificar, según él, los 95 mil colones y los 60 mil que valían las entradas porque dijo que había gente que lo podía pagar, hubiera sido diferente.

“Para arreglarlo, él tenía que salir en un video a decir, ‘me equivoqué, no volvemos a poner estos precios, entendemos que el fútbol es del pueblo’, como lo dijo el domingo en un canal, pero a alguien en la Fedefútbol se le ocurrió poner a estos cuatro jugadores a dar la cara (Joel Campbell, Óscar Duarte, Kendall Waston y Keylor Navas).

“Lo mejor que puede hacer la gente es no ir al estadio y dejarle los doce mil colones en la boca a los federativos y que entiendan lo que hicieron”.

En ese tono se expresaron algunos aficionados consultados por La Teja.

Efraín Chinchilla expresó que la entrada sigue estando cara por el mal rendimiento que ha mostrado la Tricolor.

“Para mí deberían ser unos cinco mil colones. Si al menos no hubiera perdido con México. Yo creo que está muy difícil que clasifiquemos al mundial”, opinó.

Román Castro, otro aficionado, dice que para él, lo justo sería unos tres rojitos tomando en cuenta que la Sele es como comprar un gallo tapado en la lotería, no se sabe que está jugando.

“Hace tiempo no ganamos, en Copa de Oro nos costó Martinica que está abajo en el ranking y ahora viene Jamaica y no es garantía que vamos a ganar”, comentó.

Además, añadió que la economía del país no está para gastar esos montos.

“Fui a comprar el diario y gasté 90 mil, para tres personas para un mes. Doce mil colones es como una semana sin comida”, añadió.

Mientras que Mariano Araya cree que la afición le puede cobrar muy caro la arrogancia a Rodolfo Villalobos.

“Es el peor dirigente en muchos años y desde que está allí se sentó en la galleta de decir que no voy a renunciar. Esa arrogancia y esa gestión de fracasos no le da el derecho de decir nada, lo mejor que puede hacer es quedarse callado. Si la selección estuviera bien, esos precios estarían correctos, pero con ese rendimiento la gente no quiere verlos”, dijo.