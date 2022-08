Regidora denuncia desorden en Comité Cantonal de Deportes de San José

La regidora del Partido Acción Ciudadana (PAC) Andrea Rudín, la que dijo el 27 de julio que a los miembros del Comité Cantonal de Deportes de la Municipalidad de San José “les valió verga” no asistir a una sesión del Concejo Municipal, explicó que esa sesión le costó a los ciudadanos de San José 4 millones de colones aproximadamente.

Cada miembro del comité gana por esas sesiones dietas de 150 mil colones y esta duró apenas un minuto con siete segundos. Después a ella le apagaron el micrófono y no pudo seguir despotricando. Dijo que no le dieron explicación alguna de porqué no la dejaron hablar más.

Rudín quería pedir explicaciones sobre algunas irregularidades que se han dado con miembros de la junta directiva del comité pero, según ella, no les dio la gana ir para no darle la cara a la ciudadanía. Es más, ¿saben cuál fue la respuesta que dieron para no asistir a rendir cuentas?... ‘que tenían puesta una denuncia’, dijo Andrea.

La regidora dijo que, por ejemplo, querían pedir cuentas de una bodega que construyeron en la Cuidad Deportiva de Hatillo y no tiene ningún uso, según consta en un informe de una auditoría interna. En la misma, nos dijo Andrea, “ni siquiera fueron capaces de decir quién fue el beneficiario o para qué la iban a usar”.

En el Informe se determinaron fallas como: error en el cartel de la licitación en cuanto a la cantidad de metros cuadrados, suspensión y continuidad de la obra, errores sobre la inspección en el sitio, o la invitación a los proveedores para licitar, entre otras.

El informe hace quince recomendaciones a Victorino Venegas Sibaja, Presidente de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San José, Briceyda Marchena Rodríguez, Directora Administrativa- Financiera a.i, y al arquitecto Jorge Soto Sandoval, director de obras para subsanar el montón de cosas irregulares que hallaron.

Andrea quería cuestionar sobre ese informe y otros y dijo que es indignante cómo utilizan de una manera displicente los recursos públicos y hasta lo normalizan.

“Lo más indignante es el uso de recursos públicos que pagamos todos los josefinos, en una población con necesidades y donde hay un alto nivel de descaro para usar los recursos públicos. Es demasiado, están tan acostumbrados que ya es una norma y cierto, en ocasiones son cosas legales pero a un costo hasta de tres veces lo que vale en el mercado. Y criticar esas cosas es malo según ellos, no tienen conciencia”, expresó Rudín, quien aseguró tener experiencia en compras administrativas y por eso no se la iban a bailar.

Diego Miranda interpuso una denuncia por las irregularidades con los dineros del Comité Cantonal de Deportes y Recreación.

Rudín señaló dijo que tenía muchas otras cosas que preguntarle a los miembros del comité como los procesos de contratación de trabajadores, donde hasta contrataron a una figura pública, a personas activas y en puestos políticos de un partido y hasta familiares de funcionarios municipales.

Mientras tanto, el regidor Diego Miranda confirmó a La Teja la denuncia que interpuso el 27 de julio ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia, Anticorrupción del Ministerio Público.

“Están involucrados la mayoría de miembros de la junta del comité y otros funcionarios municipales y autoridades políticas”, dijo Miranda y se refiere en términos generales al mal manejo de miles de millones de colones.

Expresó que la denuncia consta de más de 70 páginas y 130 anexos.