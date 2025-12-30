¿Regresa a la Cueva? La señal en redes de Minor Álvarez que lo pone a un paso del Saprissa

Saprissa necesita portero y en el aire hay muchos rumores; uno de ellos apunta a un viejo conocido como lo es Minor Álvarez, quien ya sabe lo que es vestir la camisa morada.

LEA MÁS: Chepe Bomba afirma que le dolieron los títulos de un Alajuelense al que califica como “equipo ratonero”

Minor estaba jugando en el fútbol de Guatemala; sin embargo, recientemente se quedó sin equipo.

Como la S ya no cuenta con plazas de extranjeros, debido a la incorporación de Bancy Hernández, Tomás Rodríguez y Luis Javier Paradela, además de las ya conocidas de Mariano Torres y Fidel Escobar, y el hecho de que Álvarez es agente libre, le abre las puertas para ser el nuevo guardián de la portería del Monstruo.

Minor Álvarez dejó esta historia en sus redes sociales (Instagram Minor Álvarez/Instagram Minor Álvarez)

En medio de los rumores, Minor compartió una historia en Instagram empacando, y con un “Juimonos...” en medio del video, dejando en el aire su futuro y sus opciones de volver al país con el Deportivo Saprissa.

Minor Álvarez suena como opción para el Saprissa

Álvarez ya sabe lo que es vestir camisas de otros clubes nacionales además de la de los tibaseños, como es el caso de Limón FC y hasta del mismo Club Sport Herediano.