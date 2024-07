Reina de belleza mexicana destaca como delantera de Guanacasteca

Naomi Mondragón no solo ha ganado concursos de belleza en México, como miss Super Talent World 2017, sino que también ha logrado destacarse en el campo de juego, como futbolista de Guanacasteca, y ha sido pieza clave en la lucha por los primeros puestos del campeonato.

Naomi Mondragón, futbolista, modelo, reina de belleza, esposaa de Joaquín Hernández, Guanacasteca (Instagram)

Naomi es una delantera mexicana que, además se desempeña como modelo, practica el fútbol playa y hasta hace al freestyle, es madre y esposa.

La guapa jugadora tiene 31 años y atrae las miradas cada vez que pisa un terreno de juego, no solo por su belleza, sino por su 1,76 metros, una estatura que la convierte en la jugadora más alta del equipo y de las más altas del campeonato de segunda división.

La Teja habló con la futbolista para que nos contara su historia

-¿Qué fue primero, el freestyle o el fútbol?

- El fútbol. Los entrenamientos me ayudaron con el freestyle, pero no soy experta; sin embargo, puedo hacer dominio cuando practico.

-¿Lo hace con tacos o con tacones?

- Con tacos, con tacones nunca lo he intentado.

- ¿Este talento lo aprovecha en un partido?

- Sí, porque se pule la técnica, entonces sirve para recepcionar mejor, por ejemplo, para conducir mejor el balón. En el fútbol playa también me sirve.

- ¿Cómo va la temporada con Guanacasteca?

- El campeonato está muy reñido, vamos bien, podemos clasificar.

-¿Cuándo usted y su esposo, Joaquín Hernández, se van para un lugar, se fijan en que haya equipo femenino o no?

- En todos lados trato de encontrar equipos, pero siempre es difícil que acepten a alguien nuevo porque, como vienen jugando desde niñas juntas, es complicado. Pero en esta provincia me han recibido con los brazos abiertos. Primero fue con fútbol playa, quedamos campeonas de primera división y ahora estamos con la ADG.

-¿O sea, usted es parte de Las Costeñas, el equipo de fútbol playa?

- Sí. Ganamos los dos partidos en la final, contra Dimas Escazú y Playa Sámara.

- ¿Hace cuanto está con la ADG?

- Este año, y con fútbol playa me vinculé cuando llegó Joaquín al equipo hace un año.

- ¿Cómo hace con tantas actividades?

- Mi esposo me apoya en todo, me impulsa y cuida al niño cuando se necesita. Mariano tiene cinco años, y entrena en la ADG. Está en la u7.

- En qué posición juega y cuál es su característica como jugadora?

- Delantera, tengo visión de campo, y perseverancia en el momento de los partidos, son mis dos virtudes, soy una 9, he metido goles, pero me gusta más asistir, sé que hay que ser individualista, pero es la manera en que me gusta jugar.

- Que ambos sean jugadores, ¿facilita la convivencia o más bien, en el hogar no se habla de fútbol?

- Hace que el día a día sea más ameno, llega el día de un partido y podemos hablar, comentar, dar nuestros puntos de vista y, cuando vemos un partido de la Selección o un equipo internacional, cada quien explaya su pensamiento, lo mismo cuando nuestro hijo juega, siempre tratamos de meter el tema y hablar de eso.

Evidentemente, el fútbol playa es diferente al fútbol, ¿cómo combina dos cosas tan diferentes?

-Es muy cansado, la arena hace que las piernas pesen más, es un terreno seco y rasposo, puede llegar a haber más contacto. Son diferentes y exigentes ambos.

-¿En Costa Rica, se desempeña como modelo?

- Sí, en Guanacaste, algunas veces en San José.

-¿Cómo hace para cuidarse las piernas?

- Dejo claro que soy jugadora y que puedo llegar con algún hematoma o algo que afecte, pero con los que trabajo están conscientes y me ayudan; es cuestión de cambiar la pose para que no se vea tanto o no enfocarme mucho en esa parte del cuerpo, o cómo me maquillan.

-¿Alguna vez tuvo que suspender algún trabajo por un moretón o cosas de esas?

- No, nunca me ha pasado y he llegado con algunos moretones grandes, pero la gente se identifica con ese aspecto, pero sí he modelado lesionada y no aguanto los tacones, pero siempre llego al final.

- Por su altura y por su belleza, ¿siente que atrae las miradas de los aficionados?

-Sí, siempre he estado consciente y estoy acostumbrada, desde chica, primero por la altura y luego por las demás cosas, pero no dejo que me afecte.

Con el apoyo de su familia y su determinación, Naomi sigue demostrando que es posible triunfar en múltiples facetas de la vida.