Repase las frases más picantes de Joel Campbell que dieron mucho de qué hablar

Joel Campbell se mostró muy tranquilo y sereno con la decisión que tomará sobre su futuro. (Jose Cordero)

Joel Campbell es nuevo jugador de Liga Deportiva Alajuelense, él no lo dijo, el club tampoco, pero detrás del discurso del futbolista está clarísimo cuál será el destino del atacante costarricense.

Medios como Tigo Sports ya confirman que el seleccionado nacional jugará con el León a partir del Clausura 2023 y por eso, a su llegada a Cota Rica este martes, los medios de comunicación lo bombardearon con preguntas sobre su futuro y en algunas respuestas la situación es evidente.

Empezamos por la más obvia: “Tengo muy clara mi decisión... A todo el saprissismo no le va a gustar la decisión”, frase que disparó a la prensa para ser lo más directo posible.

Joel escuchaba con atención cada pregunta, en su cara hacía uno que otro gesto que lo delataba en sus pensamientos y al contestar trataba de ser corto y sin revelar mucho, aunque tirando sus chinitas.

“A todo el saprissismo no le va a gustar, pero esto es algo de fútbol y si tomo la decisión no les va a gustar. Es algo muy entendible y sí hay situaciones que no son del todo ciertas, pero vamos a esperar.

“Siempre he tomado mis decisiones tranquilo. Sé que hay muchas especulaciones, pero sé lo que debo hacer y tengo una decisión tomada. Es una determinación más personal que deportiva”, dijo.

A Campbell le cuestionaron sobre cómo los morados o los aficionados ticos en general pueden cuestionarle su decisión y tiró otra piedrita. “Tengo la conciencia tranquila con la decisión que tomé”.

¿Cuándo dará a conocer su decisión? Fue otro cuestionamiento puntual, a lo que solo respondió: “Pronto”, sin entrar en detalles.

Joel Campbell se llevó todos los flashes y atención este martes. (Jose Cordero)

Ilusión

Joel reconoció que tiene una oferta del fútbol de Arabia Saudita, pero en su discurso se nota que jugar en Costa Rica y empezar a generar historia a nivel de nuestra liga es algo que lo ilusiona.

Antes de marcharse al extranjero, el atacante solo jugó ocho partidos en el fútbol nacional en Saprissa y Puntarenas, no tiene goles, sus registros en la mayoría de apartados están en cero.

“Me fui hace 13 años, ningún gol he metido acá y quiero marcar mi nombre en el fútbol nacional. Si me quedo, si firmo, voy a hacerlo de la mejor manera como siempre y demostrar que soy un gran jugador y que puedo ayudar a cualquier equipo a ser exitoso”, dijo.

“Me gusta disfrutar el fútbol al máximo, han sido 12 años en donde he disfrutado del mejor fútbol a nivel internacional y ahora quiero disfrutar del fútbol de Costa Rica, algo que quiero vivir”, contó.

Luego apareció la que tal vez fue su frase más mediática y de la que se habló en medios de comunicación y aficionados. Le preguntaron: ¿Su motivación por volver al fútbol nacional es el dinero?

Joel Campbell llegó este martes a suelo tico

“Nunca me ha movido el dinero, es importante para todo, uno no es hipócrita, pero gracias a Dios tengo la conciencia tranquila y le doy al fútbol lo que me ha dado.

“El dinero es algo que viene, si usted juega por dinero, el dinero no llega; si usted juega por amor al fútbol, este siempre va a llegar, es algo que siempre he tenido claro y lo he demostrado con los años. Gracias a Dios me ha bendecido con todas esas cosas, pero nunca en mi vida lo he hecho ni lo haré”, finalizó con unas declaraciones que dejaron mucho picante.

Desde este martes, Campbell se integró a los entrenamientos de la selección de Costa Rica de cara a los amistosos ante Guatemala y Ecuador y la Copa Oro a finales de junio, momento para el que ya viajaría como jugador rojinegro.