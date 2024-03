Repechaje Costa Rica vs Honduras: En programa de Fox Sports criticaron con todo a Keylor Navas

Periodistas de Fox Sports criticaron con todo a Keylor Navas (Rafael Pacheco Granados)

Keylor Navas fue muy criticado en un programa de la cadena Fox Sports, previo al repechaje entre la Selección de Costa Rica y la de Honduras.

La Sele se mide en estos momentos ante Honduras por un boleto a la Copa América y en el espacio “El Entretiempo”, se quejaron de algo sobre Keylor Navas que siempre ha molestado mucho a los ticos.

“Viene Keylor Navas, que es difícil verlo en esta zona, siempre que hay Copa Oro o Liga de Naciones, no viene, estaba en Real Madrid, PSG o lesionado y ahora sí viene porque es importante el torneo de la Copa América”, contó uno de los panelistas.

La que criticó con más fuerza fue la periodista Claudia García, quien aseguró que quiso ser parte de la Sele porque ocupa mostrarse a otros equipos, ya que en junio se le vence el contrato con el PSG.

“No se puede mentir, no se puede mentir, ¿ahora sí te interesa la Selección?, ¿ahora que estás buscando equipo porque no quieres retirarte?, no, ahora, no. Es que es cierto, aquí somos sinceros y directos”.

Ante la molestia de la española, uno de sus compañeros le dijo que hay que respetar al portero tico porque es el mejor jugador de la historia de la Concacaf.

Sobre la Sele todos coinciden que a pesar de las bajas del rival, son favoritos para vencer a Costa Rica y pasar al torneo más importante del continente.