Repechaje Costa Rica vs Honduras: Orlando Galo le hace un pedido a la afición tica en Estados Unidos

El volante del Club Sport Herediano, Orlando Galo, le pidió a la afición costarricense que aquel que pueda ir al estadio Toyota, en Fisco, Texas, Estados Unidos, que lo haga porque lo van a dar todo en el juego de repechaje ante Honduras, del próximo 23 de marzo.

“Nos apoyaron cuando nadie daba nada por nosotros, ojalá que lleguen, vamos a sudar cada minuto, es un partido de 90 minutos a muerte”, añadió.

Indicó que ha logrado ejercer cierto liderazgo bajo el acompañamiento de los hombres de más recorrido en la Tricolor, pues son grandes compañeros.

“Siempre es un sueño vestir esta camiseta y ya cumplí uno que era ser capitán, ese liderazgo lo aprendo de los de más experiencia, de la competencia que vivimos”, añadió.

Álvaro Zamora (a la derecha) cree que Costa Rica puede clasificar a la Copa América. (Fedefutbol)

Provecho

Por su parte, Álvaro Zamora, volante ofensivo de la Selección Nacional y quien juega en el Aris de Grecia, le está sacando el máximo provecho a la experiencia de vivir solo y ser futbolista profesional en aquel país.

Zamora ya se integró a la Selección Nacional, bajo las órdenes de Gustavo Alfaro, y está muy motivado de cara al partido del 23 de marzo ante Honduras por el repechaje que pone en juego un boleto a la Copa América.

Costa Rica va con todo ante Honduras. (Fedefutbol)

“Ayuda mucho en la vida personal y como futbolista vivir solo. Hacer todo por mi cuenta me ayuda a madurar, y futbolísticamente me gano la confianza. Sé lo que es el nivel internacional, a lo que me enfrento y me acostumbro bien”, expresó Zamora.

Dijo que quería venir a Costa Rica para ver a su familia. “También para ganar tiempo, en Grecia iba a estar libre una semana y preferí venir y estar con el técnico”, añadió.