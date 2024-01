Rescata un auto de terminar entre la chatarra y lo transforma en una joya única en Centroamérica

Cada vez que va a una exhibición de clásicos es una sensación. Foto: Cortesía. (DiegoMonge)

Lo que muchos visualizaron como un poco de chatarra, don Geovanny Quirós lo valoró como un diamante en bruto, que a punta de esfuerzo y mucha paciencia le dio forma a un chuzo con el que puede rajar que es único en Centroamérica.

En el Chuzo de la Semana les presentamos este precioso Hillman Minx 1958 blanco convertible, que con el paso de los años sigue jalando más miradas en la calle.

Quirós, quien es vecino de Calle Blancos, en San José, cuenta cómo hace siete años lo descubrió y evitó que terminara en una chatarrera.

“Lo publicaron en un grupo de WhatsApp y tenía más de 20 años de estar botado llevando sol y agua, entonces se pudrió toda la parte de abajo y lo pusieron en venta, pero estaba tan mal que nadie se interesó.

“A mí me llamó la atención, es un Hillman Minx modelo 1958, es inglés y me di cuenta de que solo fabricaron 150 unidades en el mundo, de los cuales hay unos pocos en México y Estados Unidos, ya que la mayoría están en el Reino Unido y por lo que pude averiguar, el mío es único en Centroamérica.

La tapicería quedó como recién sacado de la agencia. Foto: Cortesía.

“En el país sí existen carros Hillman, pero de tipo techo duro y sedán, pero convertible solo el mío.

“En un inicio lo estaban vendiendo en un millón y medio de colones, pero estaba muy deteriorado. Me puse detrás de él, porque al tener un taller de enderezado y pintura era más accesible para restaurarlo.

“En ese entonces me dijo el exdueño que le hiciera una oferta, le respondí que no tenía una porque se le debía hacer mucho trabajo de restauración. Después me llamó que le ofrecieron un millón de colones, le contesté que mi contraoferta era de 850 mil colones y al final aceptó”, contó.

A partir de ese momento, Quirós empezó a arreglarlo, al punto que compró otros dos Hillman sedán para sacarle piezas a su chuzo y convertirlo en la joya que tanto visualizó. Él confesó que gastó varios millones de colones para que su sueño fuera una realidad.

Entre los trabajos que le hizo fue enderezado, pintura, tapicería y mecánica para que anduviera en todas.

Su dueño puede rajar que es único en Costa Rica y en la región. Foto: Cortesía.

Muchas alegrias

Con el paso del tiempo, el carro le ha dado muchas alegrías a su dueño, la más reciente ocurrió a finales del año pasado durante uno de los eventos más importantes de las fiestas en San José.

“Al ser un carro único en Centroamérica, lo hace muy llamativo ante el público, así que en el último Carnaval de San José, el pasado 27 de diciembre del 2023, fue el carro número cuatro. Fue un orgullo porque los más viejitos y llamativos siempre van de primeros”, agregó.

Su familia literalmente lo adoptó y por nada del mundo lo venderán, algunas personas le han tirado indirectas para tratar de comprarlo, pero de una los espantan.

Tras la restauración, muy pocas veces le ha dado dolor de cabeza, una de ellas fue durante otra actividad, pero ahora lo recuerda con una que otra risa, porque le dio un buen aprendizaje.

“En una exhibición que fuimos a Puriscal, como el carro estaba recién restaurado, me costó dejarlo en su punto a nivel mecánico, por lo que a la hora de desfilar nos falló la bomba del clutch y tuve que salirme de la actividad, quedó un mal sabor por no participar y a como pude me lo traje”, finalizó.