Esto es todo lo que tiene que saber del escándalo de Yosimar Arias con árbitros del Herediano y Guanacasteca

El árbitro David Gómez, encargado de dirigir el partido entre Herediano y Guanacasteca del domingo anterior en el estadio Carlos Alvarado, podría tomar acciones penales contra el gerente de Guanacasteca Yosimar Arias, según nos afirmó el abogado Pedro Beirute.

Arias amenazó al juez central del encuentro al finalizar el partido, según consta en el informe oficial del juego donde se detallan las amenazas e insultos que el guanacasteco habría tirado contra Gómez.

Yosimar Arias se salió de las casillas contra el árbitro David Gómez. (Alber Marín)

El final del juego estuvo caliente en Santa Bárbara, pues Guanacasteca sacaba un punto de oro ante Herediano. En un tiro libre a favor del Team, se perdió tiempo y en la jugada resultante se marcó un penal a favor de los florenses. El penal fue dudoso pero el cuadro local lo anotó y se generó todo el escándalo.

Sin embargo, se debe aclarar por temas de equilibrio, que al Herediano le anularon un gol de forma incorrecta, a Gerson Torres, cuando el partido estaba 1 a 1.

Las acciones del final del juego generaron una reacción violenta, no solo de Arias, sino de otros miembros del cuerpo técnico de la ADG. Todos están anotados en el informe y la acción podría ir contra cualquiera que haya amenazado a Gómez.

Según Beirute, Gómez puede acudir a la vía penal y recurrir el artículo 195 que se refiere a las amenazas.

“Será sancionado con prisión de quince a sesenta días o de diez hasta sesenta días multa, a quien hiciere uso de amenazas injustas y graves para alarmar o amenazar a una persona, si el hecho fuere cometido con armas de fuego, o por dos o más personas reunidas, o si las amenazas fueren anónimas o simbólicas”, dice el artículo.

Beirute nos explicó que las ofensas no dan para tanto, pero las amenazas sí.

A Herediano se le anuló un gol que debió ser válido. (Alber Marín)

“El árbitro puede acusarlo penalmente ante la Fiscalía, sobre todo por la situación de amenazas porque por las palabras groseras no, no da para tanto. Incluso puede pedir medidas cautelares al Tribunal Disciplinario de la Fedefutbol, de alejamiento para que, cuando él tenga que trabajar, Yosimar no esté cerca”, añadió Beirute.

Otro tono

Sin embargo, en la tarde de este lunes, el mismo Yosimar Arias le bajó el tono a la polémica al escribir una carta donde se disculpó públicamente.

“En mi condición personal y como imagen de un equipo de fútbol que enarbola los más altos estándares de comportamiento dentro y fuera de la cancha, vengo a ofrecer, mediante esta carta, una formal disculpa a toda las personas que ofendí y sus familiares, dado que no quise afectarlos, en lo personal ni tampoco a sus seres queridos, que muchas veces sufren al lado de ellos”, dice el comunicado.

“No obstante, quiero dejar claro que no claudicaré en señalar errores del arbitraje, de la forma adecuada, que sucedan en el futuro, situaciones que dañan la sana competencia y el ánimo de las aficiones. Nos debemos al deporte más lindo del mundo, que es el fútbol, y a sus mejores prácticas, para ser ejemplo a las nuevas generaciones”, publicó Arias.

“Este acto de disculpa pública lo hago libremente, obligado únicamente por mi conciencia y mis principios cristianos y morales inculcados desde mi hogar y formación deportiva que me llaman a ser humilde y reconocer mis errores. Buscaré esforzarme y ser valiente y levantar la voz de una forma adecuada cuando las injusticias prevalezcan y dañen nuestra institución”, agregó Yosimar.

Fuerte sanción

Pese a la disculpa, el Tribunal Disciplinario le aplicó una fuerte sanción a Arias y a otros miembros del cuerpo técnico chorotega.

A Yosimar le impusieron una sanción de cuatro partidos por ser reincidente según lo que dice el comunicado de la Fedefutbol.

“Sancionar al equipo con una multa de 525.000 colones, ya que uno de sus oficiales (Yosimar Arias) utilizó lenguaje insultante y amenazante en contra del árbitro del encuentro. Asimismo, con base en el mismo numeral del Reglamento, se le impone la sanción de prohibición de acceso a estadios por tres partidos por ser reincidente (tercera ocasión).

El otro partido resulta de la infracción al artículo 43 del reglamento.

Además, sancionaron al masajista Diego Guido con 9 partidos y una multa de 472.500 por ser reincidente en lenguaje ofensivo.

Horacio Elizondo y David Gómez, arbitraje (Rafael Pacheco )

Al asistente técnico, Leonardo Adams Aguilera, se le impusieron tres partidos de suspensión y una multa de 183.750 colones, al preparador de porteros Luis Diego Sequeira tres partidos y una multa de 183.750 colones.

También sancionaron al médico Edrey Esquivel Aguilera con siete partidos de suspensión y una multa de 293.750 colones por las mismas razones.

Se pasó

En el informe arbitral, David Gómez detalló qué dijo Arias al finalizar el partido y fueron insultos fuertes y amenazas de golpizas, las cuales compartiremos para entender la magnitud de sus palabras, pues son muy fuertes y con las cuales no estamos de acuerdo.

“Sos un hijueputa ladrón, me cago en vos hijueputa de mierda, malparido ladrón”.

Después se especifica que realizó una amenaza: “Allá te espero en Guanacaste para agarrarte a pichazos, te vas a acordar de mí, voy a averiguar dónde vivís hijueputa”.