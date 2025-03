Revelan la insólita razón por la que murió promesa mundial del fisicoculturismo

El deporte del planeta sigue triste por el fallecimiento de la promesa del fisicoculturismo, Jodi Vance, de 20 años, cuando asistía al Arnold Sports Festival de Ohio, Estados Unidos, el pasado 27 de febrero.

Y ahora su familia reveló un mensaje en el que dio a conocer la insólita causa de su fallecimiento, un gran descuido.

La familia de Jodi Vance dice que su corazón se paró por una deshidratación severa. Foto: Instagram (instagram/instagram)

“Su corazón se detuvo debido a complicaciones de una deshidratación severa. A pesar de todos los esfuerzos del hospital, no pudieron reanimarla”, señaló la familia.

“Era una persona hermosa por dentro y por fuera y la extrañaremos todos los días. Esto fue repentino e inesperado. Por favor, den tiempo a su familia para procesar esta pérdida en paz. Si alguien se lleva algo de esto, por favor ponga su salud en primer lugar”, compartió la familia de Vance, quien quedó en tercera posición en el 2024 NPC Battle de Texas, en redes sociales.

La prensa local informa que Jodi Vance empezó a sentirse mal al terminar la competición, por lo que fue trasladada de urgencia al hospital Grant Medical, en el que murió.

Después que se diera a conocer la trágica noticia de su fallecimiento, el portal estadounidense TMZ Sports reveló un audio de una llamada al 911 realizada por su pareja, en el cual pide asistencia médica porque la fisicoculturista estaba desvanecida.

Entre las declaraciones captadas en el audio se escuchó el siguiente intercambio: “Mi esposa está desmayada en la cama, no se despierta, solo gime. Ha estado vomitando toda la mañana, pero ahora no se despierta y no responde”. “Ok, déjame hablar con los médicos. Quédate en la línea cuando respondan. Yo hablaré primero. ¿Hay un número de habitación?”, le pregunta la operadora antes de contactarla con el equipo médico.

El entrenador de Jodi Vance asegura que la joven, además, habría estado consumiendo sustancias peligrosas. Foto: Instagram (instagram/instagram)

Sustancias peligrosas

Justin Mihaly, entrenador de Jodi Vance, además de la razón que dio la familia, dijo que la culturista podría haber consumido sustancias potencialmente peligrosas para mejorar su condición física.

“Jodi usó dos sustancias extremadamente peligrosas para mejorar su físico, supongo que solo para la Arnold Expo, sin mi conocimiento, sin mi aprobación”, indicó el DT.

La culturista estadounidense, sin la supervisión de su entrenador o familia, alternó ciertos diuréticos y estimulantes utilizados en el ámbito del fitness competitivo que pueden representar un alto riesgo para la salud.

“Recientemente, su salud se había vuelto bastante preocupante y ahora sabemos por qué. Ahora tenemos las respuestas. Muchas personas que aman a Jodi, incluido yo, intentamos que soltara un poco el acelerador. Cualquiera que conozca a Jodi sabe lo difícil que sería eso… Fue muy difícil lograr que bajara el ritmo”, contó.