Revelan la millonaria suma que Gustavo Alfaro tendría en banco intervenido en Paraguay

El extécnico de la Selección Nacional, Gustavo Alfaro, sería una de las personas perjudicadas por la intervención del Ueno Bank, solicitada por el Banco Central de Paraguay.

De acuerdo con el medio de ese país “El Universo”, Alfaro, quien actualmente es el entrenador de la Selección de Paraguay, tendría comprometidos entre $7 millones (unos ₡3 mil millones) y $10 millones (un poco más de ₡4 mil millones), dinero al que no ha tenido acceso.

“La situación también alcanza a alrededor de diez futbolistas de la Albirroja, quienes mantienen ahorros en la institución y no pueden disponer de sus recursos. Algunos de ellos, incluso, militan actualmente en el extranjero”.

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El técnico de la Selección de Paraguay, Gustavo Alfaro sería uno de los perjudicados con la intervención del Ueno Bank. Foto: AFP. (PATRICK T. FALLON/AFP)

“Ante este escenario, los jugadores analizan presentar una demanda colectiva para recuperar su dinero”, destacó el rotativo sudamericano.

Fútbol en crisis

La crisis también motivó un pronunciamiento de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), que manifestó su “profunda preocupación por la difícil situación que atraviesan numerosas familias paraguayas” y expresó su solidaridad con los afectados. Además, aseguró que trabaja para brindarles asistencia.

“El Banco Central del Paraguay dispuso el procedimiento de resolución de Ueno Bank luego de detectar problemas en sus indicadores de solvencia.

“La entidad financiera era uno de los principales patrocinadores del fútbol paraguayo, con acuerdos comerciales con la selección nacional, Olimpia y Cerro Porteño”, citó el medio sudamericano.