Ricardo Blanco hace oídos sordos a la polémica mientras se recupera

El lateral del Saprissa, Ricardo Blanco se toma con calma su proceso de recuperación. José Cordero.

Ricardo Blanco, defensor del Deportivo Saprissa, regresó a los entrenamientos y está cerca de volver a la titular.

El zaguero morado comentó, previo al partido contra el Cartaginés, que prefiere hacerle oídos sordos a las polémicas que suceden fuera de la cancha y se concentra en volver a jugar.

“Es un tema que no tocamos con nadie, así que a nosotros nos compete lo que está dentro de la cancha nada más,

“Ni me gusta comentarlo, es un tema cerrado para mí, me compete jugar al fútbol y defender esta camiseta. Tenemos hambre de triunfo, queremos ser bicampeones, hace mucho tiempo un equipo no lo logra y tenemos cerca la oportunidad y la queremos concretar”, reveló.

Blanco indicó que ya está poniendo a prueba su cuerpo para que soporte las cargas cuando esté dentro de la cancha y reveló cuál sería la principal razón para que recayera constantemente en las lesiones.

“Se han tomado muchos puntos, pero lo que me recomendaron fue la hidratación. Creiamos que hidratandome solo con agua era bueno y no fue así, ahora me están dando pastillas y electrolitos para una adecuada hidratación”, citó.

El defensor agregó que ha seguido al pie de la letra los bolados del cuerpo médico, para estar lo más pronto posible a las órdenes del técnico Vladimir Quesada.

“Era un punto que me estaba afectando, soy un jugador que me esforzaba al máximo y tal vez por una inadecuada hidratación me estaban pasando estos problemas, pero ya estoy aplicando lo que dijo el doctor, no quiero recaer”, finalizó.