Ricardo Blanco, jugador del Deportivo Saprissa, recibe una importante noticia

Ricardo Blanco, jugador del Deportivo Saprissa, recibió el alta médica y podrá reincorporarse a los entrenamientos con el equipo. Prensa Saprissa. (Jose David Murillo/Prensa Saprissa.)

El lateral de Saprissa Ricardo Blanco recibió el alta médica y podrá volver a entrenar con el primer equipo morado.

Este martes, el club tibaseño dio a conocer la buena noticia y destacó que, a partir de este momento, Ricardo iniciará su proceso de readaptación, para retomar la actividad, luego de la lesión que sufrió a mediados del 2023.

“Por este motivo, el jugador deberá completar una serie de entrenamientos con miras a recibir su alta deportiva necesaria para ser tomado en cuenta por el director técnico, Vladimir Quesada”, destacó el Monstruo en sus redes sociales.

Ricardo Blanco se lesionó a mediados del 2023. Prensa Saprissa. (Jose David Murillo/Prensa Saprissa.)

El calvario de Ricardo Blanco

El calvario de Ricardo comenzó a mediados del 2023 y, a la fecha, ha pasado por siete cirugías.

En la primera ocasión se le practicó una plastía, reconstrucción y tenodesis del tendón de Aquiles.

En mayo del año pasado se le hizo una cirugía menor para retirar un fragmento de material quirúrgico que le estaba molestando, de acuerdo con el equipo morado.

En el camino contrajo una bacteria y la esposa del jugador contó que ya lograron dar con el nombre de la misma, lo que favoreció el proceso para su recuperación.