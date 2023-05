Ricardo Chacón alzó la voz contra directivo del Cartaginés: “Tenemos que hacer respetar a la Liga”

Ricardo Chacón, gerente de Alajuelense, afirma que no se vale lo que quiso hacer Leonardo Vargas, gerente de Cartaginés.

Un hecho sucedido este sábado en el estadio Morera Soto, donde estaban sentados los directivos y jugadores no convocados del Cartaginés, generó la polémica con un aficionado de Alajuelense.

Los insultos de un fiebre contra uno de los futbolistas brumosos fue reportado ante la seguridad y comisarios de Unafut, por lo que estos llegaron, vieron la situación y cambiaron al fanático de lugar.

Hasta ahí todo iba, digamos, dentro de lo normal, pero para los blanquiazules era una conducta reprochable y se quejaron de que no es la primera vez que les sucedía eso en ese estadio.

Cuando los medios le consultaron al gerente general de Alajuelense, Ricardo Chacón, reconoció la situación, la cuál se calmó con rapidez, pero contó una parte de la historia que afirma se debía conocer antes de juzgar y fue la actitud de su colega, Leonardo Vargas, gerente de los cartagineses.

Chacón afirmó que por su esposa, que estaba sentada muy cerca de donde ocurrieron los hechos, se enteró que Vargas también le gritó al aficionado, por lo que le molestó que solo contaran la parte que les convenían.

“Yo fui personalmente a ver el problema y lo que sucedió es que un aficionado le dijo algo a un jugador de Cartaginés y de manera altanera, el dirigente del Cartaginés también le gritó al aficionado, entonces hay una responsabilidad de ambas partes.

“Lo hablamos con los comisarios de Unafut, porque no es justo que solo escuchen la queja de un lado, al final quitamos al aficionado de donde estaba y se terminó el problema, pero a veces es bueno decir las cosas como son. Lo digo porque mi esposa estaba muy cerca de ahí, ella vio todo y fue la que me dijo”, explicó Chacón.

Don Ricardo afirmó que no pasa nada, que él entiende que hay cosas que pasan al calor de los partidos y que tienen una excelente relación con Vargas, con quien han trabajado de manera estrecha en la realización de las semifinales, lo que le molestó fue el contar las cosas a medias.

“Cuando vi que él vino a quejarse con la gente de la Unafut, fue cuando bajé y le dije que no se vale eso, que venga a quejarse siendo él también muy responsable de lo que sucedió y esa parte no la cuenten. Fueron palabras más o menos lo que se dijo, pero por eso se lo dije frente a los funcionarios de Unafut, no se vale que quieran castigar a la Liga Deportiva Alajuelense por cosas que los dirigentes visitantes también son responsables”, tiró.

Para Chacón además los miembros de los clubes antes que todo deben predicar con el ejemplo y no ceder a provocaciones, no se pueden poner al nivel de los aficionados.

“Yo creo que todos nos portamos a la altura, lo que pasa es que un aficionado le grita a un jugador del Cartaginés y Leo se molesta y se vuelve a gritarle también. Queremos evitar cualquier problema porque ustedes saben que a veces no se mide con la misma vara a los equipos, entonces tenemos que hacer respetar a la Liga, por eso hablamos claro con la Unafut, para que por informes nos vayan a sancionar”.