Ricardo Chacón llega a Alajuelense con un deseo entre ceja y ceja: “Me ganó el corazón”

Celso Borges le entregó la camisa de Alajuelense a Ricardo Chacón el pasado 8 de enero, durante los 90 Minutos por la Vida. (Prensa Alajuelense)

Ricardo Chacón volverá este jueves a la que fue su casa durante toda su carrera como futbolista, una institución que afirma que lleva en el corazón, como lo es Alajuelense, en donde asumirá como el nuevo gerente administrativo y financiero.

A muchos les sorprendió la decisión que tomó de dejar su labor de administración del estadio Nacional, puesto en el que estuvo por casi 10 años y por el que recibió muchos elogios y reconocimiento, ya que dejó a la Joyita con grandes ganancias, 500 millones de colones en flujo de caja y eventos prácticamente todas las semanas.

¿Por qué lo hizo? Es la pregunta que le han hecho mucho desde que hace dos semanas se confirmó la noticia y, aunque tiene muchos motivos profesionales, los primeros son más pasionales que otra cosa.

Cuando Joseph Joseph, presidente rojinegro, lo llamó para ofrecerle el puesto, además de sentirse muy halagado, sintió que la vida le estaba diciendo que tenía que echarles una mano y no quería arrepentirse después por no haber tomado esa oportunidad, por lo que aceptó.

7 títulos ganó Chacón con la Liga, tres como jugador y cuatro como gerente

“Creo que solo hay una respuesta y se la dije a don Joseph y a don Enrique Morúa (vicepresidente) cuando estábamos negociando. Primero, hay oportunidades que solo una vez en la vida se dan y en este caso para mí era la tercera y, segundo, le dije que me sentía muy agradecido del solo hecho que pensaran en mí para volver a la Liga.

“La segunda vez que hablamos, hablamos sobre esto, le dije: ‘Don Joseph, no me perdonaría el resto de mi vida si no aprovecho la oportunidad que me está dando de regresar a la Liga’. Fui jugador trece años, gerente deportivo cinco y el cúmulo de experiencia sé que puedo ayudar en el área que quieran”, dijo.

Ricardo Chacón disputó toda su carrera futbolística con Alajuelense.

Durante su primera vez como gerente, Chacón supo lo que fue ganar títulos, levantó uno nacional, dos bicampeonatos de Uncaf y uno de Concacaf. Desde el área administrativa, afirma que quiere poner todo su conocimiento en manos de quien lo necesite.

“Me ganó el corazón, esa es la verdad, yo siempre quise volver en algún momento a la Liga. Creo que este es el mejor momento para mí. La gente cree que hay que esperar a que los resultados no se den para hacer cambios y no es así, hay que buscar el momento adecuado para irse de un lugar y creo que era el momento, lo hablé con mi familia, saben lo que significa para mí la Liga y por qué lo hacía”.

Ojalá que entre todos empujemos para que este equipo sea campeón, necesitamos un campeonato, eso todo lo sabemos”. — Ricardo Chacón, nuevo gerente administrativo y financiero de la Liga

Los retos

Ricardo Chacón quiere recordarle a los jugadores de Alajuelense qué significa la Liga. (Jose Cordero)

A partir de este jueves, Chacón tendrá diversos retos desde su posición. Lo primero que hará es reunirse con Joseph y la junta directiva, hablar de diversos temas que no quiso profundizar hasta que asumiera formalmente.

“Sé la enorme responsabilidad que tengo, lo complicado que es, sobre todo por la falta de títulos, pero les dije que voy a apoyar y empujar todo lo que sea posible para que este club gane títulos y se fortalezca en todo aspecto, que es lo que la gente quiere.

“Me encanta el reto porque sé que puedo ayudar para que la Liga pueda seguir siendo lo gloriosa que ha sido en más de cien años. Un día fui al CAR y me encontré a don Joseph y me enseñó las instalaciones y es impresionante lo que ahora tiene la Liga”, destacó.

Para los jugadores también tiene un mensaje, el cual se lo vino a la mente al ver todo con lo que ahora cuentan.

“Yo quisiera hablar con los jóvenes para que entiendan todo lo que tienen en las manos, lo que no tuvimos nosotros en aquel entonces, Ojalá que los jugadores jóvenes, digo jóvenes porque sí, que aprovechen y valoren esa oportunidad de estar en Liga Deportiva Alajuelense, lo que significa, es lo primero que posiblemente haré, hacerlos entender que en nuestras épocas ni en sueños se podía tener esto.

“Acá se trabajará en coordinación con todos, con la junta directiva, los jugadores, cuerpo técnico y sobre todo con la gran afición rojinegra, ojalá que entre todos empujemos para adelante para que este equipo sea campeón, necesitamos un campeonato, creo que eso sin ninguna duda todos lo sabemos. Debemos darles esos títulos, es admirable ver cómo siempre nos llenan los estadios”, comentó.

Actualmente entre los aficionados manudos hay una sensación de pesimismo, la falta de títulos incide en eso y el discurso de Chacón como un rojinegro más tiene claro eso, así como le dio el brillo a la Joya de La Sabana buscará que con sus ideas ayude a conquistar las glorias que logró en el pasado.