Ricardo La Volpe dejó claras las diferencias entre Keylor Navas y Memo Ochoa

05/09/2017 Estadio Nacional, La Sabana. La Selección Nacional de Costa Rica recibió este martes a su similar de México, en partido de la Hexagonal Final de Concacaf clasificatoria para Rusia 2018. La Sele, llegó con la firme esperanza de triunfar para lograr por anticipado la clasificación al Mundial y para ello contó con el apoyo de más de 30 mil ticos que llenaron las gradas. Keylor Navas fue felicitado por los mexicanos, Javier Chicharito Hernández y Guillermo Ochoa. Foto: Rafael Pacheco (Rafael PACHECO GRANADOS)

Una de las comparaciones más habituales en Concacaf y en la prensa mexicana la suelen hacer entre Keylor Navas y el guardameta mexicano Guillermo Ochoa, como el portero más destacado del área.

A pesar que la carrera en Europa del tico y el azteca han sido muy diferentes, pues el costarricense ha triunfado y se ha rozado en el más alto nivel, muchos siguen con la discusión.

Ricardo La Volpe, técnico argentino radicado en México, es claro que no se pueden comparar y que a Memo le hace falta hacer lo mismo que Navas para que pueda existir discusión.

El argentino conoce bien a Navas, lo dirigió cuando fue seleccionador de Costa Rica entre el 2010 y el 2011.

“(Memo Ochoa) es un arquero que se mostró al mundo por la Copas Mundiales, sin embargo tuve a Navas en Costa Rica y demostró su crecimiento en Madrid. A Ochoa eso le falta, crecer en Europa, sin duda alguna. Navas demostró quién es Navas con lo que ha hecho”, dijo el argentino a ESPN.

Ochoa dejó el América de México porque estaría cerca de regresar a Europa para jugar con el Salernitana de la Serie A a sus 37 años, lo que parece una oportunidad que no puede rechazar en este momento.

“Si Ochoa va a buscar esa revancha es para demostrar lo que no demostró, que sí lo hizo en México. En Europa no lo hizo, no estuvo en grandes equipos, no ha tenido un performance correcto”, destacó.

A pesar que por su edad, se ve difícil que Ochoa tenga un paso largo en Europa, la lucha la dará, y tiene todo el derecho de hacerlo.