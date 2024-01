Rider de Nitro Circus que estará en Costa Rica nos da su secreto para jamás quebrarse algo en un deporte extremo

Ryan Williams, rider australiano que estará en Nitro Circus en Costa Rica. Foto: Instagram

El próximo 27 de enero los amantes de las acrobacias, el deporte extremo y los vuelos vivirán un día único en Costa Rica cuando por primera vez en Latinoamérica se presente el famosísimo Nitro Circus, evento en el que pilotos en motocross de estilo libre (FMX), BMX, patineta y scooter desafían la lógica y las alturas.

En ocasión de los 20 años del evento es que el show llega por primera a Costa Rica, el Estadio Nacional será la sede de un evento que puede cambiar la historia de este tipo de espectáculos en Tiquicia.

La alineación de pilotos de lujo para un show así la encabeza el estadounidense Travis Pastrana, una super estrella del motociclismo en estilo libre y ganador de once medallas de los X Games, así como un montón de talentos de primera categoría.

Para ir calentando motores, o los pedales en algunos casos, La Teja habló con Ryan Williams, rider australiano de 29 años, ganador de nueve medallas en los X Games, siete de oro y dos de plata, quien está ansioso de venir a Costa Rica y darle el público tico un show inolvidable.

-¿Cuáles son las expectativas de venir a Costa Rica con Nitro Circus, un evento tan famoso a nivel mundial?

Mis expectativas son tener uno de los mejores y más grandes shows que haya tenido, será un poco diferente, no sé muy bien qué esperar porque nunca estado allá. Es la primera vez que nos presentamos en un estadio tan grande, estoy muy emocionado por mostrar algo que nunca se ha visto, pero al ser en Costa Rica sé que será muy especial.

-¿Cuáles son las sorpresas o esas cosas diferentes con las que quiere sorprender al público?

De mi parte esperen los mejores vuelos y los mejores trucos que puedo dar, los más peligrosos, prefiero intentar eso frente a miles de personas que en la parte de atrás de mi casa.

-Sabemos que usted es un gran campeón, de los mejores del mundo, que ha competido alrededor del mundo, pero, ¿qué nos puedes decir de usted?

Seré un poco corto, toda la vida me ha gustado esto, yo veía los X Games y eventos similares y es lo que siempre quise hacer, un día fui a mi garaje, agarré una patineta y empecé con eso, después un scotter, que todavía lo hago y al final terminé en BMX y es mi pasión, es un honor poder estar acá.

Ryan Williams, práctica en sus propias instalaciones todos sus trucos. Foto: Instagram

¿Qué conoces de Costa Rica? ¿Qué esperas del público costarricense?

Nunca he estado en Latinoamérica, sé que Costa Rica es un país muy especial quiero explorar mucho más, hice un poco de investigación junto a mi novia para ir juntos y veo que es muy hermoso, que surfear es espectacular por allá, sin duda será épico competir por allá.

¿Piensas quedarte más tiempo después del evento, conocer más de Costa Rica?

Realmente estoy muy emocionado de ir allá, es muy raro que vaya a un país que no visité antes para shows, por lo que sí quiero conocer bastante en general del país. He escuchado mucho del surf, quiero explorar las junglas sería algo asombroso y conocer un poco cómo es la fiesta en Costa Rica.

(Don Stockwell, uno de los productores del evento y quien estuvo presente en la entrevista agregó que todos los pilotos llegarán una semana antes y tienen diferentes actividades planeadas con ellos para que conozcan un poco de Costa Rica).

Nuestro referente nacional en BMX es Kenneth Tencio, también conocido a nivel mundial, ¿lo conoces, han competido?

Sí claro, he estado con él algunas veces, me cae muy bien, es un excelente rider, lo he visto hacer trucos que realmente han volado mi mente, es todo un loco pero es realmente muy bueno.

¿Para dedicarse al BMX hay que estar un poco también?

Sí, es cierto, es exactamente así pero de buena manera, nosotros calculamos y analizamos nuestros movimientos, los vuelos y lo que podemos hacer, a pesar de todo yo nunca he tenido una cirugía en mi vida, soy loco, pero sé calcular el riesgo.

¿Eso debe ser algo muy raro y poco común para alguien que se dedica a esto?

Sí, sí, creo que es bien raro, especialmente no tener ningún accidente que requiera una cirugía en 15 años que llevo en esto, pero siempre he tenido claro los pequeños pasos para el gran truco por lo que sé calcular el riesgo en el momento correcto y es por lo que puedo hacer mis trucos

¿Un último mensaje al público costarricense?

Lo digo a la gente de Costa Rica que vamos a traer uno de los mayores y mejores shows que hayamos hecho, que estamos muy emocionados por ir allá a conocerlos a mostrarles los mejores trucos, saltos increíbles es toda una locura lo que les tenemos preparado.