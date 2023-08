Robert Garbanzo le recuerda pasado morado a árbitro Hugo Cruz previo a duelo contra Saprissa

Robert Garbanzo, gerente deportivo del Club Sport Herediano, le pidió algo al árbitro Hugo Cruz para el partido de este domingo entre los florenses y Saprissa.

Garbanzo dijo que espera que a Cruz no se le salga lo de niño a la hora de impartir justicia.

Robet

Garbanzo se refiere a las fotos que circulan en internet donde se observa al réferi, cuando era niño, con la camiseta del Deportivo Saprissa.

LEA MÁS: Nuevo gerente de Herediano habló de más fichajes bomba y de porteros

“Porque no haya Comisión (de Arbitraje) no quiere decir que no haya un buen manejo, Jeffrey Solís toma las mejores decisiones, ahora que ha nombrado a Hugo Cruz, que es un árbitro con una excelente carrera, se ha equivocado, pero ha hecho buenos partidos y espero que no interfiera en lo que ha pasado, porque por lo que uno ha visto han habido acciones de los demás réferis, que no son ‘objetas’ a lo que es nuestro torneo”, dijo.

“Espero que para este partido que es tan importante para los dos equipos no se hable del arbitraje y salgamos libres de eso y ojalá que no se le salga lo de niño a Hugo”, remató.