Robert Garbanzo reveló que le hicieron un ofrecimiento para amañar un partido: “Pasa hace años”

Robert Garbanzo confirmó un ofrecimiento que le hicieron de amaño de un partido hace años.

El director deportivo de Guadalupe FC reveló que vivió esa experiencia hace casi una década y que no aceptó por principios éticos.

Robert Garbanzo recibió un ofrecimiento de amaño. (Rafael Pacheco./Rafael Pacheco.)

Garbanzo se refirió en esos términos cuando se le pidió una opinión sobre todo el tema de supuestos amaños que están ocurriendo en nuestro fútbol y que están en investigación.

Este escándalo ha salpicado tanto a la primera como a la segunda división del balompié nacional. Por ejemplo, se indaga un partido del torneo antepasado entre Santos y Guanacasteca en la máxima categoría, y en segunda división hay un expediente abierto contra Turrialba.

Además, el equipo de Golfito fue suspendido por diez años del fútbol federado —junto a tres de sus dirigentes— por amañar partidos, según resolvió la Fedefútbol recientemente.

Pese a los casos abiertos, no se sabe en qué punto está el proceso. La Teja le preguntó este mismo lunes a Carlos Ricardo Benavides, oficial de Integridad de FIFA, pero no contestó a nuestra consulta.

Guadalupe FC regresa a la primera división. (Mayela López/Mayela López)

Garbanzo estaba feliz por haber ganado la final de segunda división a Consultants. Su equipo sustituirá al descendido Santa Ana FC.

El exgerente de Herediano dijo que el tema de los amaños se ha dado desde hace muchos años en Costa Rica, pero que hasta ahora se da a conocer a la luz pública.

“No solo pasa en Costa Rica, pasa desde hace muchos años. Sale ahora, pero en todas partes del mundo se da”.

Garbanzo explicó que las casas de apuestas abundan y eso ha incidido directamente en los supuestos amaños, pero descarta que los casos que se investigan dañen la imagen del fútbol tico.

“La Federación actúa bien, investiga, hace lo que debe hacer. Si hay daño a la imagen, será por otro lado, pero la Federación lo hace bien”, manifestó.

Turrialba está siendo investigado por amaño. (Turrialba/Turrialba)

“Esto no es nuevo. Yo tuve experiencia, me ofrecieron cosas hace ocho o nueve años. Pero el que es ético y está bien formado no se presta para esto”, dijo Garbanzo.

La revelación de Garbanzo se suma a una creciente lista de voces del fútbol nacional que exigen mantener la integridad del juego, en medio de un posible escándalo.