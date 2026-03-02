Robert Moreno tira fuerte mensaje a Hernán Medford tras ser descartado como técnico de Costa Rica

El entrenador español Robert Moreno dio fuertes declaraciones a ESPN tras quedar fuera en el proceso como director técnico de la Selección de Costa Rica.

Robert aprovechó para responder a los cuestionamientos de Hernán Medford, dejando clara su postura debido a algunas opiniones emitidas por el técnico morado durante la elección.

Respuesta directa a las críticas

Durante el proceso, Medford puso en duda su perfil para asumir el cargo. Ante ello, Moreno fue contundente.

Robert Moreno habló sin filtros tras no ser elegido como técnico de la Selección de Costa Rica. (FILIPPO MONTEFORTE/AFP)

“Antes de opinar sobre alguien, habría que informarse y no basarse simplemente en titulares periodísticos.

“Que un profesional opine sin conocerme, lo respeto, pero me hubiese gustado que lo hiciese tras conocerme antes. Respeto mucho a Hernán, pero sí me hubiese gustado que me conociera”, expresó.

Hernán Medford había opinado sobre Robert Moreno. (Eduardo Rodríguez/Eduardo Rodríguez)

Sensación de ser el elegido

Más allá de la polémica, Moreno también reveló que durante las reuniones con la Federación sintió que era el principal candidato.

“A mí se me transmitió esa sensación de que era la persona elegida, de que todo iba encaminado a que eso pudiese surgir, pero también se me avisó que había un comité de nueve integrantes que eran los que tenían que votar.

“Los tres que vinieron, la sensación que yo tuve en toda la reunión era esa. De hecho, teníamos ya una convocatoria preparada, teníamos todo el trabajo inicial preparado”, explicó Robert.

Moreno aseguró que su interés iba más allá del aspecto económico, pues valoraba el proyecto deportivo y la posibilidad de liderar un proceso competitivo.

Finalmente, el cargo fue otorgado al argentino Fernando Batista.