Rocky, del OIJ, cuenta las mañas que los agentes judiciales le dieron para la Carrera de Botargas del Saprissa

Rocky es un pegue con los chiquillos, ellos lo apoyan mucho. Foto: Prensa OIJ

La Carrera de Botargas (mascotas) que realizará el Deportivo Saprissa este sábado tendrá varios debutantes, uno de ellos será Rocky, del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

En medio de los operativos y procedimientos de rutina con sus compañeros agentes, conversó con La Teja y hasta confesó que ha recibido ayuda de ellos por todos los costados para dejar en alto a la institución.

- ¿Cómo toma este debut en la carrera?

Para mí y para mis entrenadores es muy importante, pues tendré la oportunidad de demostrar el trabajo tan profesional que hacemos los agentes caninos del Organismo de Investigación Judicial. Pero, además, esta es una oportunidad para acercarnos a la gente, para que sientan que nosotros somos una policía amiga.

- ¿Cómo va la preparación para la carrera?

Va muy bien. Mis entrenadores me han puesto a entrenar algunas maniobras especiales durante estos días, además de lo que ya normalmente hacemos en nuestras labores operativas.

También me han enseñado algunas tácticas especiales para tener mayor condición física y concentración, que son muy importantes en estas competencias.

- ¿Se está alimentando bien para llegar en todas?

Claro, en estos días y por lo general en todo momento, he tenido una alimentación bastante nutritiva, que incluye todos los alimentos de manera balanceada, todo con medida y de acuerdo a mi condición perruna.

- ¿Qué tal los ejercicios para llegar bien afinado?

Han sido muy importantes. En estos días incluso he tenido entrenamiento con los agentes del Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT), que son el grupo de choque del OIJ. Ellos muy amablemente me han entrenado para desarrollar más músculos y tener más fuerza y resistencia.

- ¿Ya analizó a los rivales?

He visto a algunos, con los que en otras ocasiones también he competido. Pero te comento que la verdad es que son muy compas míos y los quiero mucho. Si bien me gustaría ganar, mi mejor ganancia será la oportunidad de compartir con ellos en esta experiencia.

- ¿Cuál será el competidor con el que tendrá un cuidado especial para no caer en sus mañas?

Mmmm, la verdad es que se debe tener cuidado de todos y ninguno. De todos porque creo que tienen mucho potencial y en una competencia uno debe analizar a los demás. Pero de ninguno, porque en realidad tomo la competencia como una oportunidad para compartir y disfrutar con las otras mascotas y con todas las personas que llegaran al evento. Yo creo que eso es lo importante y fundamental para mí.

- Por último, un mensaje a los aficionados que lo siguen.

Mi mensaje es que disfruten mucho de esta actividad, que los niños que vayan nos puedan conocer y sobre todo que vivan la experiencia única de tener a tantos personajes juntos. A los papás y mamás les digo que cuiden a los niños, porque ellos son el futuro de nuestro país. Muchos de ellos llegarán a tener puestos importantes, serán líderes y deben tener altos valores para que este país sea cada vez mejor.