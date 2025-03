Rodolfo Mora le echó más leña al fuego y tocó los sentimientos de la afición de Alajuelense

Rodolfo Mora le echó más leña al fuego y despertó sentimientos en la afición de Alajuelense. (120 minutos/Captura)

Rodolfo Mora le echó más leña al fuego y despertó sentimientos en la afición de Alajuelense al hablar sobre el papel de la Liga en el partido contra Pumas de México, durante el programa de radio Monumental, 120 minutos, de este viernes.

Los comunicadores coincidieron en que el mejor club de Costa Rica en la competición fue Herediano, dado que logró siete puntos con dos empates y un triunfo. Sin embargo, el debate inició al analizar cuál fue el segundo mejor, ya que para Pablo Guzmán fue Alajuelense basándose en que Saprissa no pasó la primera fase.

Rodolfo Mora no estuvo de acuerdo, ya que la Liga no ganó ni un encuentro, y además, recordemos que Alajuelense obtuvo su boleto directo a octavos de la Concachampions por ser campeón de la Copa Centroamericana. Para él, lo único bueno que vio del equipo en toda la serie fueron solo 10 minutos y recalcó que Pumas no sufrió en ningún momento.

Alajuelense no pudo con Pumas. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Guimaraes ayer dice que arrincona al Pumas 45 minutos, no fue el partido que yo vi, perdón, yo a la Liga la vi dominando 10 minutos de toda la serie, 10 buenos minutos tuvo, después, a partir de la joya de Diego Campos y después se siente cómodo en el partido. El inicio del segundo tiempo, deficiente, no pasaba de la media cancha, no sé qué partido vio Alexandre Guimaraes”, dijo Rodolfo.

Para Pablo, lo de ayer no fue un mal partido, ya que hasta el minuto 70 estaba controlado.

Los fiebres no se hicieron esperar y le tiraron a Mora: “Rodolfo, ¿cuándo juega Mariano por Concacaf?”, “Díganle a Rodolfo que Saprissa fue el mejor y que le den la copa por eso”, “Rodolfo, qué poco profesional en sus apreciaciones, se le sale el veneno morado”, “Qué raro, Rodolfo moradito y su odio contra la Liga”, “Rodolfo, fanático envenenado”, entre otros.