Rodolfo Villalobos afirma que su credibilidad como presidente no depende de ir al mundial

Rodolfo Villalobos también se estaría jugando su futuro como presidente con la clasificación a Catar 2022. (Mayela Lopez)

Entre todas las cosas que se está jugando la selección de Costa Rica con la clasificación a Catar 2022, está la tranquilidad y hasta permanencia en el puesto del presidente de la Fedefútbol, Rodolfo Villalobos, por otro periodo más.

Entre la afición y un sector de la prensa la gestión de Villalobos es bastante impopular, la cual se ha visto empañada por diversos fracasos deportivos como la no clasificación a campeonatos mundiales y otros torneos.

En agosto del 2023, la Fedefútbol tendrá elecciones de su comité ejecutivo, a las que Villalobos podría postularse para un tercer periodo, pero otro fracaso mundialista podría costarle esa posibilidad y empañar más su credibilidad como dirigente, lo que le cuestionó La Teja este viernes.

El presidente rechazó por completo esta afirmación y se defendió afirmando que no está pensando en eso y que su credibilidad como dirigente no está atada a los resultados deportivos.

“Acá mi credibilidad no está en duda, creo que eso está claro, estoy acá porque me ha costado mucho estar en este puesto, lo he hecho con mucha pasión y orgullo. Estamos enfocados de cara a lo que se viene, yo también tengo la cabeza en Canadá, no puedo estar pensando ahorita en reelecciones.

“Imagínese si yo pensara en lo que se dice en redes (sociales), porque es en redes, en realidad yo puedo decir que en la calle camino tranquilo, la gente que llegó a conocer me saluda, tengo una buena vida cuando ando en la calle, corriendo, entrenando, acá el tema es en redes”, dijo.

Villalobos afirma que las críticas no son exclusivas hacia él, sino que a la gran mayoría de las figuras que están expuestas a la opinión pública les va igual.

“Yo no puedo poner mi vida en manos de un resultado, estar pensando en que si clasificamos tomo una decisión u otra, o cómo me puede ir. Lo he dicho en varias entrevistas, la federación es mucho más que un campeonato mundial. Yo no apuesto ni pongo en manos de un resultado mi futuro.

“Lástima que muchos medios no le quieran enseñar a la gente lo que hay en la Federación, lo que significa un campeonato mundial en un país, el invertir $750 mil en fútbol femenino este año o el posicionamiento que tiene Costa Rica a nivel de Concacaf y FIFA”, se sacudió ante la consulta.

Para verdades el tiempo, pero es claro que con un fracaso más sería difícil de convencer a los dirigentes del fútbol nacional para que lo mantengan a la cabeza de la mesa por más tiempo.