Rodolfo Villalobos confirmó si quitará o no a Luis Fernando Suárez y habló de su contrato

Rodolfo Villalobos se lavó las manos en la situación de Luis Fernando Suárez (JOHN DURAN)

Rodolfo Villalobos, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, dio una conferencia de prensa este martes donde habló sobre la situación de Luis Fernando Suárez en la Selección Nacional.

El jerarca aseguró que una vez que finalice la participación de la Tricolor en la Copa Oro, el Comité Ejecutivo se reunirá para definir el futuro del técnico colombiano.

“El Comité Ejecutivo tomó la decisión que una vez que finalice la participación de Costa Rica en Copa Oro, se convocará a una reunión para evaluar lo sucedido y tomar las decisiones correspondientes”, comentó.

Villalobos también justificó que la junta directiva estuvo de acuerdo con el contrato que se le firmó a Suárez y dijo que él lo considera equitativo porque si el colombiano se quiere ir, debe pagarle lo mismo que la Federación debería darle si lo despide.

Lo que nunca dijo Rodolfo fue por qué si el rendimiento es tan malo igual hay que pagarle todo a Suárez para despedirlo.

LEA MÁS: ¡Gratis sale caro! Si quiere ver el partido de la Selección de Costa Rica contra Martinica debe pagar

Villalobos agregó que las decisiones no las toma él, que el comité ejecutivo contrató al entrenador y ellos son los encargados de decidir si continúa o no.

“Las decisiones no se toman con el calor de un resultado, no se toman si se gana o se pierde. No estoy contento, los jugadores no están contentos y el técnico no está contento. Si Luis Fernando Suárez continúa o no es tema del Comité, no del presidente, así como lo fue su contratación”.

El presidente agregó que ya los jugadores y el timonel saben que la única forma de hablar es ganando hoy en el partido contra Martinica.