Rodolfo Villalobos dice que Giancarlo González y Manfred Ugalde no quieren poner la camiseta

Giancarlo González renunció a la selección nacional este lunes.

El presidente de la Fedefútbol, Rodolfo Villalobos, le mandó un dardo a los jugadores Manfred Ugalde y Giancarlo González por retirarse de la Sele.

En el programa Contragolpe, del canal TD+, Gabriela Jiménez le consultó al jerarca qué opinaba de las renuncias a la Tricolor del atacante y el defensor nacional y este tiró duro.

“Si lo vemos, al final ninguno de los dos se están poniendo la camiseta, así es, por el camino que usted vaya se llegó al mismo punto, la forma no importa, ninguno de los dos se quiere poner la camiseta”, dijo.

Villalobos no cerró la puerta a los jugadores ante un potencial regreso porque asegura que en el fútbol las cosas cambian mucho.

“Había un técnico del que mejor me guardo el nombre, que llegaba los lunes y decía, ya no quiero a este, ya no quiero a este otro, ni a este otro y el domingo uno salía de capitán, otro de subcapitán y el otro de titular. Yo ya he escuchado tanto que sé que esto da vueltas”

Villalobos aseguró que en la Sele aún hay 30 jugadores que quieren defender la chema con todo y otros cientos que quieren llegar. “Y con ellos o los que la quieran, o la sientan vamos adelante”

En el mismo espacio, el jerarca además dijo que Carlos Waston, exdirector de selecciones nacionales, se reunía con Suárez y veía las listas de convocados.

“Él viajaba con la selección, tenían reuniones y veían la lista previa, estaba totalmente metido porque eran parte de sus funciones y responsabilidad”, aseguró.