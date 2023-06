Rodolfo Villalobos dio su punto de vista sobre el no llamado de Shirley Cruz a la Selección Femenina

Rodolfo Villalobos presidente de la Fedefútbol habló de la situación de la jugadora Shirley Cruz. John Durán. (JOHN DURAN)

El presidente de la Fedefútbol Rodolfo Villalobos dijo respetar la decisión que tomó el cuerpo técnico de la Selección Femenina de no convocar a la jugadora Shirley Cruz al campamento previo al Mundial de Australia - Nueva Zelanda.

El miércoles anterior, la entrenadora Amelia Valverde dio a conocer la lista de 30 jugadoras convocadas al campamento y la capitana de Alajuelense no quedó en el listado.

“Es una decisión técnica, han habido dirigentes que quieren echarme la culpa, porque aquí hasta los choques de la 27 son culpa mía, rechazo categóricamente eso, es una decisión técnica, nunca me he metido en eso, no es costumbre, el día que un dirigente le ponga o le quite a un jugador a un técnico, ese día, el dirigente asume la responsabilidad.

“Es una decisión técnica, nosotros respaldamos el equipo, tiene la responsabilidad de llevar al mejor equipo y que la Selección Femenina haga el mejor trabajo en el Mundial de Australia - Nueva Zelanda”, afirmó.

Por otro lado, Villalobos confesó que no ha podido ver a la Selección Sub-23 en el torneo Esperanzas de Toulon que se juega en Francia y se reunirá con el director de Selecciones Nacionales, Claudio Vivas para ver el desempeño y si se están cumpliendo los objetivos que se plantearon.

El dirigente también habló de las expectativas para la Copa Oro.

“Creo que se ha conformado un equipo para ir a pelear por ella, Costa Rica no tiene más opción que pelear por la Copa, así que esperamos que Luis Fernando (Suárez, técnico de la Sele) pueda aprovechar toda la logística y son rivales muy fuertes y poder estar en la gran final”, dijo.