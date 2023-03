Rodolfo Villalobos pega el grito al cielo por el estado de la cancha en Martinica

Después de que Rodolfo estuvo en el estadio, los futbolistas hicieron el reconocimiento de la cancha. Foto: Prensa FCRF

Previo al juego de la Sele contra Martinica por la Liga de Naciones de la Concacaf, este viernes varios miembros de la Federación Costarricense de Fútbol se adelantaron a reconocer el estadio municipal Pierre-Aliker y el presidente, Rodolfo Villalobos, pegó el grito al cielo por el estado de la cancha.

En una entrevista brindada a Deportivas Columbia, Villalobos no se guardó nada y tiró fuerte por el estado del terreno de juego, pero espera que de igual manera la Tricolor pueda sacar los tres puntos.

“Muy mala, la verdad es que el estado no es óptimo, pero bueno, hay que jugar aquí. Me estaba diciendo Diego (Brenes) que el zacate estaba más alto ayer (jueves), pero definitivamente es impresionante la cantidad de tipos de zacate que hay. No me gusta, no es una cancha amigable para el buen fútbol y la verdad estamos un poco decepcionados”, comentó el presidente de la Federación.

Villalobos agregó que lamentarse por lo ocurrido no hará cambiar la cancha de la noche a la mañana, que se adaptarán para intentar sacar los tres puntos y seguir vivos en la competición.

El juego se realizará este sábado a las 5 p.m. y será transmitido por Tigo Sports.