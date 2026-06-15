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Rodolfo Villalobos se rozó con varias leyendas del fútbol en el juego entre Arabia Saudita y Uruguay

Rodolfo Villalobos, expresidente de la Fedefútbol, se dio un gustazo, este lunes, en el juego entre Arabia Saudita y Uruguay

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Por Yenci Aguilar Arroyo

Rodolfo Villalobos, expresidente de la Fedefútbol, se dio un gustazo en el Miami Stadium, durante el juego entre Arabia Saudita y Uruguay, de la Copa del Mundo de este lunes.

El exdirigente, quien integra el Consejo Ejecutivo de la FIFA, en representación de la Uncaf, llegó al estadio norteamericano para no perderse detalles de este encuentro y estuvo rodeado de algunas leyendas del balompié mundial.

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Buenas compañías

El expresidente de la Federación Costarricense de Fútbol fue invitado a presenciar el duelo entre árabes y charrúas, del que los asiáticos llevan la ventaja, en un espacio privilegiado.

Rodolfo Villalobos
Rodolfo Villalobos está en el Miami Stadium, a la par de figuras como Roberto Baggio. Foto: captura de pantalla. (Foto: captura de pantalla. /Foto: captura de pantalla.)

Las cámaras de televisión captaron a Villalobos, sentado nada más y nada menos que a la par de Roberto Baggio, subcampeón con la selección de Italia en el Mundial de 1994.

Además, en la misma fila estaba Diego Forlán, exjugador de la selección de Uruguay, con la que consiguió el cuarto lugar de la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010.

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Atrás de Rodolfo se sentó Pierluigi Collina, el exárbitro italiano, quien, en su momento, fue considerado el mejor del mundo.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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