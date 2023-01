Rodolfo Villalobos sobre la estafa a la Federación: “Es vergonzoso”

Rodolfo Villalobos. Foto: Yency

Rodolfo Villalobos, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, atendió a los medios luego de la asamblea que se llevó a cabo este viernes.

La asamblea, que inició a la 1:30 de la tarde y duró unas 7 horas, se llevó a cabo en el restaurante del Proyecto Gol, ubicado en San Rafael de Alajuela.

Allí, los miembros de la asamblea discutirían la estafa que sufrió la Fedeftubol el año pasado y todo lo relacionado con el fallido fogueo contra Irak.

Antes de responder las preguntas de la prensa, Villalobos dijo que salió satisfecho de la reunión que tuvo con los representantes de las diferentes ligas futboleras del país, pues esperó ese espacio por dos meses.

Un error

- ¿Por qué si ustedes dicen que la federación de Irak fue la responsable, terminaron devolviendo el dinero para no elevar el caso a otras instancias?

En correos y conversaciones verbales se ratificaron que no habrán sellos en los pasaportes. Si acudíamos al TAS, podríamos perder $600 mil.

El tema de los sellos se coordinó con el ministro de Deportes de Irak, todo es un aprendizaje, hubo un intercambio verbal y correos electrónicos.

No se pensó en un documento más formal, que no fuera el contrato, porque se conversó con una autoridad de gobierno y se concluyó con el jefe de seguridad de la delegación de Costa Rica que no hubo una buena comunicación, la situación fue tensa desde que llegamos, difícil, lo puedo decir.

No se pensó que se estaba pasando por encima de las leyes de un país y se confirmó por el fiscal que la decisión de no entrar a Irak fue la correcta.

- ¿Por qué al técnico de la Selección no le gustaban los fogueos y aceptó este que venía de la empresa de su representante?

Luis Fernando Suárez y lo dijo el fiscal en la sesión de hace unos días, no tiene nada que ver en este tema, él no tiene la culpa de que uno de sus agentes tenga una agencia y realice este tipo de negocios. Si él decía, “no vamos a Irak”, no pasa nada, quién planteó el fogueo fue la administración.

Él pidió desde el primer día que se fueran siete días antes y metieron a los jugadores en una estructura de desayuno a las 11 a. m., almuerzo a las 2 p. m., entrenaban a las horas de los partidos. Cuando vimos lo que pasó con Perú, nos confirmó que lo mejor era haber llegado antes.

A él le gusta cuidar a los jugadores, no se exponen, prefiere tenerlos acá, donde quizás el tiempo para trabajar es más importante, ocupa los fogueos porque los jugadores deben probarse en competencia. Eliminemos el tema que no le gustan, analicemos cuando le gustan y no le gustan.

- Como presidente, ¿siente que quien más falló fue usted?

Los éxitos de la Federación somos todos, cuando Luis Fernando Suárez tiene 6 puntos de 21 el país entero pedía su cabeza, cuando logramos la clasificación la celebró el país entero.

Me parece injusto e incorrecto apoderarse de los éxitos y dejar en solitario al presidente en medio de los problemas. Hoy (viernes) quedó claro que en la sesión del 29 de setiembre se dieron a conocer todos los criterios, cuándo llegábamos, cuándo salíamos, en 17 minutos quedó plasmado todo. Seamos más justos, después de llevar palo dos meses, tengo que decirlo.

- ¿Qué se puede decir del tema de la estafa que sufrieron el año pasado?

Es vergonzoso que a la administración de la Federación, luego de tener una certificación ISO 9001, nos haya ocurrido eso. El visto bueno viene de la parte administrativa, que no tuvieron el cuidado y al final no activaron las alertas.

Se incumplió y hubo sanciones, el Comité Ejecutivo delegó el caso a la Secretaría General y se tomaron las medidas.

Las medidas se manejaron a nivel interno, no me voy a referir a ese tema.

- ¿Se intentará recuperar ese dinero?

Nosotros pusimos la denuncia, el OIJ ya vino y estamos en ese proceso, como todo hay criterio de abogados, quienes dicen que eso no va para ningún lado.

Nosotros hemos pedido, atendiendo recomendación de los fiscales, criterio a una consultoría de abogados, hasta dónde podemos llegar.