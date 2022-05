Rodrigo Garita tuvo una batalla mental con Patrick Pemberton en penal que cambió la final

Rodrigo Garita tuvo dudas, pero a la hora de rematar estuvo muy seguro. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Al minuto 16 del partido entre Puntarenas y Carmelita, pitaron pena máxima a favor de los porteños, de inmediato sus compañeros le dieron el balón a Rodrigo Garita, el penalero del equipo.

Sin embargo, en esta ocasión el talentoso volante tenía una duda y hasta les lanzó una advertencia a sus compas: ‘Ojo que Patrick me conoce’, esto porque, curiosamente, en el semestre pasado el jugador vistió los colores del cuadro verdolagas y solía quedarse practicando con el experimentado guardameta.

Entonces no fue una decisión fácil, según confesó, era tirarle un penal a un rival que lo conoce, lo que aumentaba muchísimo la dificultad.

“Es complicado, yo siempre practico los penales, entonces en el momento que pitaron el penal mis compañeros me volvieron a ver y yo les dije lo que pasaba con Patrick. Me dicen: ‘Tírelo’, me acerco a la banca y me dicen: ’Tírelo’, al final no tuve miedo de fallar. Fue tirarle a un amigo”.

Rodrigo ya sabía lo que es conseguir un ascenso. Lo hizo con Sporting hace dos años, pero por la pandemia no había público en el estadio. En esta ocasión, la historia fue muy diferente.

“A mí me ha tocado muy duro, me tocó ascender con Sporting, luego estuve con el repechaje del no descenso contra Grecia, después de ahí me fui a Jicaral y tuve una grave lesión que no me dejó jugar, solo pude jugar tres partidos. Me fui a Carmelita y luego el profesor Horacio me abrió las puertas para ir al Puerto”, explicó sobre su andar.

Horacio Esquivel le pidió a Gordon que jugara 10 minutos más y en ese tiempo anotó. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Otra historia curiosa fue la de Johnny Gordon, quien estaba pidiéndole cambio a Horacio Esquivel, pero el técnico le rogó que jugara diez minutos más, tiempo en el que cayó su anotación, el 2-0, al 78′.

“Esta era la única oferta que tenía, no pensaba jugar más, pero Puntarenas me abrió las puertas y gracias a Dios que me dio las fuerzas para responderles con un gol, me esforcé mucho.

“Ha sido mucho sacrificio, esfuerzo, que uno quiere que las cosas marchen por un camino y gracias a él se encausaron de esta manera, estoy muy agradecido con este equipo y debía pagarles así”, comentó.

Los anotadores del Puerto siempre confiaron en por lo que tanto lucharon.