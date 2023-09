Róger Flores dice el gran “defecto” de Vladimir Quesada en Saprissa

El trabajo de Vladimir Quesada ha estado en el ojo de los morados, pero Róger Flores lo defendió. (Rafael Pacheco Granados)

Róger Flores soltó sin tapujos el que considera él es el gran defecto del técnico de Saprissa, Vladimir Quesada.

El Capitano fue el invitado en el capitulo más reciente del pódcast “La cueva de los morados” de La Teja.

Flores se mandó cuando los periodistas Ricardo Silesky y Yenci Aguilar le preguntaron por qué a Vladi se le ataca tanto en comparación a otros estrategas que han pasado por Saprissa y el Capitano lo respondió sin rodeos.

“Jeaustin ha tenido más espuela con los medios de comunicación y maneja mejor ese entorno, es una cuestión de temperamento y forma de ser. Entonces Vladimir Quesada no va a engañar a nadie, él es honrado y será leal en lo que dice, a veces hay que mentir un poco en las conferencias de prensa para no revelar ciertas cosas, hay formas para hacerlo, pero Vladimir tiene el defecto que es muy honesto.

“Él ha sido así toda la vida, no es que diga que los demás sean deshonestos, sino que si a él le preguntan algo, va a la realidad, no encubrirá nada para salvarse él, como por ejemplo, por qué empató un partido o lanzar culpables, ya que está en un grupo que se le puede venir en contra de él.

“Algunos grupos se le han ido encima a un técnico porque los ha atacado o les echa la culpa directamente, pero cuando se trata de culpabilidad, eso es compartido con el cuerpo técnico y eso se maneja en el camerino, uno sabe como estratega que eso no se debe ventilar a los medios”, detalló Flores.

Fuera de eso, el exfutbolista que defendió la morada entre los años 1987 a 1993 elogió el estilo Vladimir, que lo ha llevado a lo más alto en el balompié costarricense, como la preparación que hace previo a cada mejenga.

“Es una persona que se capacita a nivel mundial, eso es una realidad, tiene esa característica de ser muy analítico y sumiso, pero es un buen entrenador. En esta etapa que el equipo presentó muchas lesiones y empezó a rotar los jugadores en diferentes puestos, con el ataque que ha recibido ¿Usted cree que otro lo haría? A él le tiraron porque le ganó por la mínima a Sporting, pero se ha mantenido fuerte en su puesto”, expresó Flores.

Róger Flores alabó el buen momento de Kendall Waston y espera que haga más goles. (Rafael Pacheco Granados)

LEA MÁS: Saprissa destaca en conteo de los mejores momentos de la Copa Centroamericana

Defiende a Kendall Waston

Róger también aprovechó para defender el trabajo de Vladimir en mandar a Kendall Waston a la delanteralos últimos minutos de los juegos, como en la victoria ante Sporting y destacó su estilo para buscar el gol, pero espera que en las próximas mejengas le den más libertad a la Torre para que haga de las suyas.

“Con las características que tiene Kendall Waston, más bien lo frenan demasiado, es un jugador que le gusta el gol y lo tiene, por eso tienen que dejarlo que se vaya más al ataque, porque en la época de nosotros Franz Beckenbauer marcó en la historia del fútbol mundial, ya que era un hombre más en ataque y cuando arrancaba siempre terminaba con gol.

“Era cuando la estrategia de los entrenadores le permitía al central que se fuera arriba, más con el biotipo que tiene Kendall, es un arma importantísima para un equipo, aunque vaya ganando, si puede hacer más goles, que los haga.

“El orgasmo del fútbol es el gol y a él le gusta, lo que no entiendo es que lo limitan para que tenga más presencia en defensa”, comentó.

Hasta contó una anécdota cuando en sus inicios con Saprissa no iba al ataque, hasta que a punta de hablada lo logró.

“En mi caso más bien no iba al ataque, me llamaban la atención, recuerdo cuando pasé de Alajuela al Saprissa, hacía muchos goles con la cabeza y hasta de chiripa, don Raúl Bentancor (QDDG) en una oportunidad se me vino encima y me cuestionó por qué no hacía goles, lo cual le respondí ‘usted me ha dicho hasta cinco veces que no me sumara al ataque’, ahí entramos en un diálogo y después tuve más libertad”, recordó.

Si usted es un morado de corazón y quiere estar en todas con el acontecer del bicampeón de Costa Rica escuche todos los lunes al mediodía en el Facebook de La Teja el pódcast La cueva de los morados. También lo puede buscar en Spotify.