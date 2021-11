Róger Flores sobre opciones de la Sele de ir al Mundial: “Creo que con ganas todo es posible”

Así como Joel Campbell, miles de ticos le piden al de arriba que la Sele no haga un papelón ante Canadá y Honduras. John Durán. Así como Joel Campbell, miles de ticos le piden al de arriba que la Sele no haga un papelón ante Canadá y Honduras. John Durán. (JOHN DURAN)

La selección de Costa Rica inicia una semana y media en la que prácticamente define su futuro mundialista.

Los nacionales arrancaron el camino a Catar 2022 con el pie izquierdo, dejando ir puntos importantes en casa (derrota ante México y empate con Jamaica), por lo que ahora prácticamente están obligados a sacar los tres puntos en su visita ante Canadá (viernes 12 de noviembre), que es tercero en la tabla, e igualmente vencer en casa a Honduras (martes 16), coleros de la octagonal y que incluso cambiaron de técnico.

Los ticos están de quintos en la octagonal, con 6 puntos, por lo que de momento estamos fuera de la Copa del Mundo, sin ni siquiera chance de jugar el repechaje. Eso hace que esta semana sea clave para la Tricolor.

El exjugador y excapitán mundialista Róger Flores conversó largo y tendido con La Teja sobre este momento crítico que vive la Sele.

Il Capitano es una voz muy autorizada para hablar de la Tricolor. Il Capitano es una voz muy autorizada para hablar de la Tricolor.

- ¿Como define esta semana y media que se le viene a la selección nacional?

Es crucial para el fútbol nacional. Hay que tener claro que eso de que el empate nos sirve es mentira, el empate no sirve, por eso se implementaron los tres puntos, para que los equipos los obtengan.

La semana es crucial y confío en que los muchachos se compenetren, vean la situación que estamos pasando y hagamos algo bueno en Canadá.

Lo importante es traernos (de Canadá) los tres puntos, porque así recuperamos el empate con Jamaica, que ahí perdimos 2 puntos.

La selección está muy comprometida porque sabe que dejaron perder puntos en casa.

La Sele necesita sumar contra Canadá y Honduras para seguir con vida en la eliminatoria. John Durán. La Sele necesita sumar contra Canadá y Honduras para seguir con vida en la eliminatoria. John Durán. (JOHN DURAN)

- ¿Cómo analiza el momento complicado que vive la selección?

No lo achaco tanto al momento, desde hace muchos años he sido enfático en que los torneos de seis meses no son beneficiosos para la selección nacional.

Para Brasil 2014 nos ayudó que había 18 legionarios, pero entonces cuando sean menos legionarios la selección se verá más raquítica.

Lo digo (lo de los torneos cortos) porque no hay un seguimiento en los clubes, no hay un plan general y esto dificulta el trabajo en selecciones nacionales, porque la inmediatez está ganando, como entrenador perdí tres partidos y ya me están cuestionado, al cuarto me echan.

No se respetan los procesos, un técnico tiene que hacer que todo sume para bien, los torneos cortos ponen en duda el trabajo de los entrenadores.

- ¿Qué opina del rendimiento de los jugadores?

No puedo decir que les faltan ganas, porque representar a la selección es el orgullo de cualquiera. El fútbol es diferente ahora, es complicado amoldarse a la tecnología, a las novedades.

El fútbol es de contacto, pero las nuevas tecnologías que ha implementado la FIFA (como el VAR) hacen que fútbol sea más calculado.

El técnico colombiano Hernán Darío Gómez reclutó al volante hondureño de Alajuelense, Alex López para sacar los 3 puntos ante los ticos. AFP. El técnico colombiano Hernán Darío Gómez reclutó al volante hondureño de Alajuelense, Alex López para sacar los 3 puntos ante los ticos. AFP. (AARON M. SPRECHER/AFP)

- ¿Cómo ve el funcionamiento del equipo?

Se ha visto que en algunos juegos arranca bien, pero creo que a los jugadores les está costando acoplarse a la idea del profesor, no la están asimilando bien.

A veces uno dice que Suárez ha tomado decisiones tardías en cuanto a cambios, pero la selección es un grupo. Suárez tiene a la Bala (Rónald Gómez) y a su otro asistente (John Jairo Bodmer), quienes deberían hablarle más al oído. A veces por estar concentrado se le escapan detalles del rival.

Hay momentos tensos, donde los rivales se aprovechan. Esta es una selección normal que puede competir sin miedo, pero a veces la veo muy tensa.

El Capi Bryan Ruiz en uno de los referentes en el mediocampo tricolor. John Durán. El Capi Bryan Ruiz en uno de los referentes en el mediocampo tricolor. John Durán. (JOHN DURAN)

- La eliminatoria ha tenido muchas situaciones fuera de la cancha, ¿qué piensa de eso?

Todo va en contra del fútbol. Creo que no se tuvo que exponer a Manfred (Ugalde), ni se debe exponer a ningún jugador. En este caso era más fácil que el entrenador se disculpara, nada le costaba decir que se equivocó, todos nos equivocamos.

Por otro lado, siento que la Federación ha trabajado para darle todas las garantías a los jugadores y por eso, en esto que ha pasado fuera de la cancha, siento que no ha sido tanto su culpa, es más que todo del técnico, que le faltó un poco de tacto, ahí es donde aparece Christian Bolaños para decir que la selección esa manejada como una pulpería.

Con lo del Pipo (Giancarlo González) creo que no se ha sentido bien en el campeonato y fue honesto en se sentido, no se le puede juzgar porque no está en su momento.

- ¿Cómo califica el trabajo de Luis Fernando Suárez?

Creo que tal vez habló más de la cuenta y me parece que tuvo que ir a los clubes a pedir consejos. La comisión técnica le pudo haber dado un poco más de sapiencia, de cómo estaba el medio y de involucrarse más.

Cuando llegó comenzó a hacer una cosa y con el tiempo fue ejecutando otra, pero no siempre tiene a los jugadores a la mano.

La afición cruza los dedos para que los nacionales puedan ir al Mundial. Rafael Pacheco. La afición cruza los dedos para que los nacionales puedan ir al Mundial. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

- ¿Pecó la Federación al traerlo en el momento en que lo hizo?

La Fedefútbol a lo mejor se apresuró un poco, creo que los federativos veían los diarios y, como no se ganaba, entonces se cuestionaba mucho a Rónald (González) y la Federación le había dado a él el voto de confianza para la eliminatoria.

Rónald estuvo construyendo el equipo para jugar la eliminatoria, como fracasó en algunos partidos se le cortó el proceso.

La Federación se tenía que esperar, porque si me pongo a observar, (Rónald) estuvo buscando los jugadores para los compromisos de la eliminatoria, como Felicio Brown o Mayron George, él estuvo pensando en eso, pero no se le dio el crédito necesario para construir a ese equipo que le pudiera jugar a selecciones como Jamaica.

Costa Rica está con los pelos en el alambre, con 6 puntos. AFP. Costa Rica está con los pelos en el alambre, con 6 puntos. AFP. (ROGELIO FIGUEROA/AFP)

- ¿El recambio se está haciendo tarde?

El recambio se debe hacer en cada Mundial. Si clasifica para un Mundial debo llevar 6 jugadores jóvenes, no importa que no jueguen, pero que vivan la experiencia, y ahí se da el recambio.

En cada Mundial no se han incluido tantos muchachos y ahí es donde se peca, eso hizo falta en el 2018.

- ¿Qué pierde el fútbol tico si no se llega a Catar?

Además de dinero, todos los procesos se truncan, los muchachos que tenían proyección a nivel internacional se van a quedar acá, no van tener la experiencia de jugar otro fútbol, porque no van a venir los visores aquí, se irán a buscar talentos a países que clasifican.

Es mucho lo que está en juego, además hay equipos que se han gastado parte de la plata que piensan que iban a recibir. El fútbol puede entrar en un caos económico grave, no seremos los mejores del mundo, pero ojalá estemos ahí.

Creemos que tenemos para estar en todos los Mundiales, pero hay que hacer mejor las cosas.

- ¿La selección va a clasificar?

Soy de los que deseo que clasifique, porque sé lo que representa para el país, el orgullo que representa para los jugadores, ellos tienen que hacer el último esfuerzo. Canadá irá con la mentalidad de despegarse de nosotros para estar en los primeros lugares.

Me gustaría que la mentalidad de cada jugador sea positiva, como la que siempre manifiesta un hombre que para mí es todo un referente, como Yeltsin Tejeda. Él le impregna garra, coraje y corazón y sus compañeros tienen que verlo cómo se entrena en cada partido para hacer lo mismo.

Soy de la posición de no menospreciar a los rivales, yo estuve ahí, los tiempos cambian y la forma en la que se preparan los partidos es diferente, pero creo que con ganas todo es posible.