Róger Rojas fuera de convocatoria ante Santos y su futuro en el Cartaginés está en duda

Róger Rojas pareciera que está en sus últimos días con el Cartaginés. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

Las dudas cubren el futuro de Róger Rojas en el Cartaginés, este miércoles el atacante hondureño no está ni en banca en el juego ante Santos por decisión técnica, vital para la clasificación brumosa.

Jeison Solano, encargado de prensa brumoso, confirmó a Gustavo López de Tigo Sports, que la decisión fue del entrenador Geiner Segura y se debe a “rotación de la planilla”, justo en un partido de vida o muerte para su club y a falta solo de una fecha.

Según confirmó Solano, el contrato del RoRo vence en diciembre y su continuidad está siendo analizada por la directiva blanquiazul, al igual que de otros siete jugadores que vencen su vínculo al finalizar el Apertura 2021.

El 16 de noviembre en una transmisión en vivo por Twitter con el periodista hondureño Eduardo Solano, Rojas dijo que tiene que analizar su futuro y no descartó la posibilidad de volver al fútbol catracho con el Olimpia, pues tiene un récord que romper en ese club.

“Es verdad estamos pendientes de eso, que mucha gente me lo pasa recordando, ayer hablé con un directivo del Olimpia y me dijo, ‘Roro, vos sabés que las puertas del Olimpia están abiertas, no te lo tengo que decir’.

“Es algo que para mí es muy bonito saberlo y escucharlo, esperemos que sí, que se pueda dar esa posibilidad de poder volver al Olimpia en su momento. En Olimpia marqué arriba de 100 goles, pero en liga nacional tengo 89, soy el tercer goleador histórico del Olimpia”, comentó.

En este torneo entre lesiones y bajón de rendimiento, Rojas lleva solo cuatro goles en 1047 minutos, repartidos en 15 partidos, trece de ellos como titular.