Roger Rojas reveló por qué se retiró del fútbol

El futbolista hondureño Roger Rojas le reveló al periodista Isaac Cerrato de Deportes TVC, que cuando militaba en el club costarricense Puntarenas FC, algo lo tomó por sorpresa y tuvo que afrontarlo con valentía.

Rojas tuvo que colgar los tacos antes de tiempo al darse cuenta que su salud estaba comprometida y que por recomendación médica lo ideal era que dejara el fútbol profesional.

”Fue el año pasado (2023), estaba con mi esposa en una cita para revisar los exámenes que me hacía siempre, cuando el doctor me dice: ‘Roger, creo que tiene que parar, mi recomendación es que no siga más, sus dos riñones no le están trabajando al 100%. Yo como doctor y liguista le recomiendo que pare, tiene que hacerse un trasplante’”, comenzó diciendo Rojas en plática con Grupo OPSA.

Rojas confesó que fue una noticia devastadora para él y que lo tomó por sorpresa.

”Sí fue impactante, no lo puedo negar que duele, que de un día para otro que te digan ‘no más’, pero tuve la fortaleza espiritual y mental de que algún momento podía pasar eso porque a mí en Colombia se me detectó la enfermedad, pero no estaba delicado, estaba bien dentro de todo, me dijeron que me cuidara, que podía jugar perfectamente un año en Cartaginés sin ninguna complicación, jugué en Sporting (San José) sin tener ningún síntoma, nada”, contó al medio.

Roger Rojas recibió la donación del riñón de su propio hermano Luis Rojas, que en un acto de amor y sacrificio permitió que el exdelantero hondureño pudiera salvar su vida tras el trasplante exitoso.

En Costa Rica, el Roro jugó para Alajuelense, Cartaginés, Sporting y Puntarenas. En Honduras fue figura del Olimpia y fue seleccionado nacional en varias oportunidades.