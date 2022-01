Rolando Fonseca a Mariano Torres y a Marcel Hernández: “No sean tan maricones” (video)

El exdelantero tico Rolando Fonseca hizo un desatinado comentario en el que incitó a la violencia y ofendió a la comunidad LGTBI ya que trató de “maricones” a los futbolistas Marcel Hernández, de Cartaginés, y Mariano Torres, de Saprissa, por lo que pasó entre ellos dos el partido entre morados y brumosos del sábado pasado.

Marcel, después del partido, alegó que Torres le dijo durante el juego “cubano de mierda” y “cubahno muerto de hambre”, por lo que la mañana de este martes, en el programa Crónica, de Teletica Radio, Fonseca se refirió al tema con las lamentables declaraciones.

“Yo realmente voy a utilizar las palabras que me decía mi abuela, parecen dos chuchingas. Las chuchingas son las que salen a llorar y Marcel y Mariano tiene que arreglarse”, expresó Rolo en su intervención, pero prosiguió.

“Las cosas se quedan en la cancha, ahora el que calla otorga, yo no sé si Mariano saldrá a replicar lo de Marcel o no, si será cierto o no, pero qué difícil cuando dos jugadores chuchingas se ponen a pelear así... no, no, no sean tan maricones, agárrensen de una vez y se dan. Pero las dos parecen unas locas”, dijo Fonseca en el programa Teletica Deporte Radio.

Mientras Rolando decía semejante cosa, el director del programa, Jorge Martínez y sus compañeros periodistas Christian Sandoval, Andrés González y Eduardo Castillo estaban muertos de risa. El único que no se rió fue Adrián Méndez.

*Noticia en desarrollo