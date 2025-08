Rolando Fonseca da sorprendente declaración sobre gesto de Jonathan Moya a afición de Alajuelense

Rolando Fonseca, exjugador de Alajuelense, dio su parecer sobre el gesto de Jonathan Moya, quien mandó a callar a la afición tras marcar un gol ante Plaza Amador de Panamá, en el arranque de la Copa Centroamericana.

Jonathan Moya se equivocó con el gesto y lo reconoció. (Jorge Navarro./Jorge Navarro.)

Fonseca, quien también jugó como delantero en la Liga, se refirió con mesura al episodio, destacando un aspecto en particular que, para él, vale más que el error.

“Puede ser una situación de inteligencia emocional, de la manera de manejar los momentos, porque a veces nos ganan las dificultades”, dijo Fonseca, quien también detacó con Saprissa y en al Selección Nacional.

“Me encantó la humildad de él, pedir una disculpa, eso significa que entendió su error, todos debemos seguir aprendiendo”, añadió Fonseca, en declaraciones a La Teja.

La consulta también abordó si alguna vez, en su carrera, vivió un episodio de frustración similar.

“No pasé por esa circunstancia, más siempre en algún momento nos puede pasar, a cualquiera. Tal vez no con un gesto, pero pudimos decir una palabra no adecuada que a alguien hirió. No estoy libre de pecado, repito: a cualquiera le pasa, pero es de destacar la disculpa que dio Moya después”, expresó.

Y es que Moya, luego del revuelo por su celebración, ofreció disculpas en sus redes sociales.

“Por este medio, ofrezco una disculpa pública a toda la afición liguista que se sintió ofendida por dicha acción. Somos seres humanos y, como tales, cometemos errores; hoy, con humildad, lo reconozco”, publicó el atacante.

Rolando Fonseca rescató la humildad de Jonathan Moya por pedir perdón. (Instagram/Instagram)

¿Cómo se atreve?

Aunque marcó un gol de cabeza al minuto 39 y salió del campo con el marcador 1-0 a favor de la Liga, Moya recibió silbidos al ser sustituido al minuto 69. No obstante, algunos aficionados también lo aplaudieron. El equipo terminó perdiendo 2-1 ante los panameños.

En cuanto a su rendimiento, el artillero acumula 3.204 minutos entre las temporadas 2024-25 y lo que va del Apertura 2025. En ese periodo ha marcado 21 goles, lo que le da un promedio de 0,58 gol por partido y un tanto cada 153 minutos.

En fases finales, sin embargo, ha tenido menos impacto. En la segunda fase de los torneos Apertura jugó dos partidos (47 minutos) sin anotar, y en los Clausura sumó cuatro juegos, 312 minutos y un gol.

Jonathan Moya anotó pero calló a la afición y más bien la Liga perdió. (Jonathan Moya/Jonathan Moya)

Comparado con Alberto Toril, sus cifras son algo mejores. El español tiene 3.008 minutos, 17 goles, un promedio de 0,30 por juego y un tanto cada 177 minutos. Ambos datos fueron tomados del sitio Transfermarkt.

Como dice Rolo, nadie está libre de pecado… pero en en esto del fútbol, a veces un gol bien clave, vale más que mil disculpas.