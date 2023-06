Rolando Fonseca da un consejo para que la Tricolor funcione mejor

Rolando Fonseca, uno de los grandes goleadores de la Selección Nacional y referente del equipo patrio en los años noventa y dos mil, emitió una opinión que puede ser muy beneficiosa para la Tricolor.

“Alexandre Guimaraes llega y agarra a la selección, nosotros no tenemos ritmo de competencia, ¿quién nos llevó al ritmo de competencia internacional?, los entrenamientos. Yo jugaba en Guatemala, Chope jugaba en Inglaterra, unos estaban en México, otros jugaban en Colombia, otros en ámbito local”, expresó.

“Y no nos paraban los campeonatos, era nada más, venga, métase a la idea, esta es la idea y esto es lo que usted tiene que hacer y si no cumple con esta intensidad, no juega”, dijo.

Suárez dijo este martes, luego del partido ante Ecuador, que perdió 3 a 1, que el equipo nacional es fuerte emocionalmente, pero débil en los demás aspectos. Eso lo dijo dos años después de estar al frente del equipo.