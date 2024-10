Rolando Fonseca también hizo las de Jefferson Brenes y salió bien regañado

Rolando Fonseca no se quedó callado y habló de las declaraciones de Jefferson Brenes. Instagram.

El exdelantero Rolando Fonseca también se refirió a las polémicas declaraciones del volante del Saprissa Jefferson Brenes.

El sábado anterior, el jugador morado provocó un polvorín, luego de perder 2-1 contra Cartaginés. Brenes criticó la actitud de algunos de sus compañeros y Fonseca dio su punto de vista sobre las afirmaciones del jugador.

El exjugador recordó que él hizo lo mismo que Jefferson Brenes cuando era un carajillo, por lo que dio una serie de declaraciones a la prensa, mientras vestía la camisa del Sapri y contó que debido a lo que dijo no le fue ni regular.

“Un día fui Jefferson Brenes y dije que nosotros estábamos haciendo esto y esto mal. Y llegaron Evaristo Coronado, Róger Flores, Ronald González y Hernán Medford y me pegaron una.

“Me dijeron: ‘ubíquese chamaco, aún no le toca opinar, cállese y juegue’ y llega una parte en donde usted dice, tienen razón los capitanes, cuando te muestran el liderazgo en la cancha y me toca cerrar la boca; pero cuando sus capitanes no muestran eso, no salen, no juegan, se expulsan, tienen expulsiones de chiquitos, otros se envalentonan y piden que le den ese estandarte”, afirmó.

El exdelantero morado recordó que una vez hizo las de Brenes y no le fue ni regular. Mayela López. (MAYELA LOPEZ)

Ralitos

Fonseca analizó con lupa el rendimiento de algunos jugadores del tetracampeón nacional y muy a su estilo, dijo quiénes la están pegando y a quiénes les falta un socollón.

“Brenes en este momento es el mejor jugador del Saprissa, pero hay otros que no están dando la talla. (Óscar) Duarte es uno más del montón, (Pablo) Arboine está pasando por una situación difícil; (Youstin) Salas no está en su mejor momento; Ariel un día sí y un día no, pero así son los goleadores y Fidel no está en buen nivel”, recalcó.