Ronald “Carraco” Chaves: “Horacio Esquivel vino a Puntarenas a poner disciplina, esa fue la clave”

Durante los años 90, Ronald “Carraco” Chaves fue uno de los jugadores que se robaba la atención en las gradas, sus pasos por el Municipal Puntarenas y Alajuelense --donde fue campeón-- lo hicieron ganarse un nombre entre la afición nacional.

Pues el ascenso del Puntarenas FC también tiene su sello, pues es asistente de Horacio Esquivel.

Como un porteño más, Chaves reconoció que poner orden y definir reglas fue uno de los elementos vitales para conseguir el éxito.

-¿La satisfacción de celebrar un título con este escudo supera cualquier otro logro de su carrera?

Es parte de muchas alegrías que me ha dado el fútbol. Como jugador una de las más grandes fue clasificar a un mundial, como lo fue ir al mundial juvenil de Arabia Saudita, eso fue tremendo. Con Alajuela fui campeón en la temporada 1996-1997.

Esta es otra alegría muy grande y es otra más que hay que disfrutarla, esto queda en la historia por lo hecho, hay que disfrutar del momento, el equipo hizo un gran trabajo, desde arriba, la cabeza los hermanos Medina, don Henry Duarte, el encargado de la parte deportiva, el profesor Horacio Esquivel, que fue fundamental; los jugadores, ahí uno nada más llegó a poner un granito de arena y colaborar.

-Imagino que se siente privilegiado, por todo lo que ha celebrado en el fútbol...

Claro, gracias a Dios Él me ha dado esa oportunidad, hoy nuevamente soy campeón, es un reflejo del trabajo que uno hace con humildad, vuelvo a estar en el ojo del público acá y espero ayudar a los muchachos que están ahí construyendo sus carreras.

-Usted es alguien muy recordado como un porteño icónico, ¿se lo hace sentir la afición?

En realidad sí, yo le agradezco mucho a la gente de Puntarenas, soy parte de un equipo icónico, que era el Municipal Puntarenas, la gente me quiere mucho y yo se los agradezco mucho, porque siempre me lo hacen sentir, por supuesto, y ahora está este PFC que ha hecho las cosas muy bien. Teníamos ocho años lejos de una primera división, es un honor ser parte de esto.

-El Municipal Puntarenas hizo historia siendo campeón de la primera división, ¿para qué está este PFC?

Así es, el Municipal Puntarenas en el 86 hizo historia, ahora lamentablemente desaparecido. Ser campeón de una primera división, cuando solo los equipos grandes lo hacían y contra quién fue (Alajuelense), eso fue algo muy grande. Gracias a Dios ahora nos toca al PFC subir a una primera división, pero no es subir por subir, de eso no se trata, es mantenerse ahí, con el trabajo y esfuerzo se pueden mantener muchas cosas.

Para los de la meseta central, ir a jugar allá a Puntarenas es duro, yo sé por qué se lo digo, pero nosotros sabemos lo que significa la Olla Mágica, tenemos que aprovecharla ahora en primera división y aparte de eso sabemos que hay afición de Alajuela, Heredia, San José que es de ahí y va con Puntarenas, tenemos mucha afición y eso será reflejado en la primera división.

-¿A qué se estaba dedicando usted antes de entrar al proyecto del PFC?

Yo tengo 30 años de tener mi escuela de fútbol, la fundé en 1993 en Esparza, eso es un trabajo para mí, me demanda bastante tiempo, he sido bendecido por el señor en ese aspecto. Don Henry Duarte me buscó hace dos años para trabajar con él, estaba en un proceso en Marineros FC y después don Henry pasó aquí y me trajo. Don Horacio también me dio la confianza, que dijo que sí, que podía ser su asistente y ahí vamos paso a paso, ayudando a los muchachos de lo que uno aprendió también como futbolista en bastante tiempo.

-¿Qué le dio Horacio a este equipo que nadie en ocho años logró?

Lo que vino a hacer el profesor aquí fue poner disciplina, mucha disciplina, vino a poner las reglas como todo un profesional, a dar las pautas. Trajo el conocimiento que traía de trabajar en una primera división y pasarlo a una segunda. Desde que empezamos, él siempre decía que este era un equipo de primera trabajando en una segunda. Él vino a poner mucho respeto, eso fue fundamental y lo logramos con el trabajo de mucha gente que está metida en la institución.

O sea, el talento estaba, ¿lo que faltaba era ese orden?

Sí, claro que sí, eso es lo que necesitábamos y Horacio lo vino a hacer, es una excelente pregunta y se la respondo de igual manera, él vino a poner orden en todo y eso fue el esfuerzo y trabajo que se hizo con los jugadores y lógicamente el trabajo de Horacio.