"Este es un deporte en el que cada uno sabe si estuvo a la altura o no, después de nuestro análisis lo vamos a confirmar, un jugador puede fallar un pase o un gol, pero no en la entrega, siento que nos estamos quedando en las dos derrotas, que nos moleta, claro, pero no me quedo solo en eso, no me quiero justificar, pero hemos tenido muchos inconvenientes, estoy seguro que los muchachos que vinieron lo hicieron de la mejor manera.