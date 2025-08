Rónald González le manda consejo al saprisssista Gustavo Herrera tras misterioso posteo

El delantero del Saprissa Gustavo Herrera publicó un mensaje que generó preocupación en la afición. Mayela López. (Mayela López/Mayela López)

El delantero del Saprissa, Gustavo Herrera, preocupó a más de uno el martes por la noche cuando, luego del partido contra el Verdes de Belice, hizo un posteo en sus redes sociales en el que da a entender que no se siente bien.

Los morados ganaron 2-1 ante los beliceños y Herrera, que se incorporó al equipo morado para la presente temporada escribió en una historia: “Muchos sentimientos y mucho qué decir, pero solo quiero volver a ser el mismo”.

Su mensaje generó preocupación en el entorno y uno de los que lo vio fue el exdefensor Ronald González, quien debutó en el fútbol a una edad muy similar a la que tiene Herrera. Por eso, le preguntamos sobre el mensaje del jugador canalero.

Recordemos que Ronítal debutó en la primera división a los 18 años. En ese entonces jugaba con el Club Sport Uruguay y se estrenó en un juego contra Herediano, el 14 de julio de 1989.

El exjugador saprissista Ronald González se refirió al caso de Herera. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Es un posteo muy extraño, no sabemos a ciencia cierta qué quiso decir. Pero si uno desmenuza la frase, podría dar a entender que le está costando acoplarse al Saprissa. Es un muchacho de 19 años, que va a jugar el Mundial Sub-20 y lo quieren encasillar como el estandarte del equipo y a los futbolistas les lleva tiempo consolidarse.

“Yo llegué a Saprissa a los 19 años, fui a un mundial mayor y recuerdo que encontré la tranquilidad en el seno de mis compañeros, en el camerino, la confianza que me dio el cuerpo técnico y de la madurez que tenía en ese momento, que no era mucha; pero sin duda alguna, el camerino me ayudó montones”, afirmó.

González fue claro en que a él, desde joven, no le importaba lo que decían sobre él y se preocupaba más por disfrutar el estar dentro de la cancha, que por qué dirán.

“La verdad es que me importaba muy poco lo que podía opinar la gente, el problema de los jugadores es que leen a la gente, las redes sociales han creado que uno se pueda sentir presionado, comprometido o muy ansioso.

“En aquellos años teníamos que esperar el periódico del lunes para ver por medio de una crónica cómo jugaba uno, las calificaciones, pero no le dábamos tanta importancia. Seguramente él siente esa presión, pero lleva apenas cuatro partidos”, afirmó.

González debutó en primera división en junio de 1988, con el Club Sport Uruguay. Archivo GN.

A disfrutar

González agregó que la responsabilidad que tiene un jugador dentro de la cancha puede hacer que sienta angustia si no le salen las cosas como quiere.

“No es el mismo caso, pero por ejemplo, Newton (Williams) en un solo partido, cuando se liberó, anotó. Sabemos que se lesionó, pero me parece que él desde que llegó a Saprissa irradia otra cosa y hasta se pudo ver el día que los presentaron, las expresiones faciales de ambos eran distintas.

“Una vez, un entrenador me enseñó una frase: ‘el exceso de responsabilidad provoca angustia’ y a veces, las responsabilidades pueden hacer que usted como jugador no fluya y esté pendiente de agradarle a la gente. Si él se dedica a disfrutar encontrará la alegría y vendrá los goles”, resaltó.

Rónald recordó que entrenadores como Juan José Gámez y el mismo Bora Milutinovic fueron claves en su formación y dentro del camerino tuvo el apoyo de jugadores como Róger Flores, Óscar Ramírez, Juan Cayasso, Gabelo Conejo, German Chavarría y Héctor Marchena.

Para Ronital, el jugador panameño debe disfrutar el momento. Mayela López. (Mayela López/Mayela López)

“Lo más importante para él en este momento es buscar su paz interior y así podrá demostrar su talento. Fui capitán en el Saprissa, conozco al saprissismo y en un momento me silbaron, pero tuve que enfocarme, entender cuál era mi rol y cuando dejé de pensar en lo que podían pensar los demás comencé a sentirme diferente.

“Creo que ahora se ha perdido, pero las cosas tienen que salir del corazón, ser más uno mismo y así, ya sea Gustavo u otro jugador podrá salir adelante y en su caso, los goles llegarán”, añadió.