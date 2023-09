Ronald González realizó denuncia que puso a tambalear al fútbol guatemalteco

Ronald González vivió una mala experiencia en Antigua. Foto: Facebook Antigua GFC

Acoso laboral, faltas de respeto, intromisión en su trabajo de parte de los directivos y un despido injustificado son algunos de los detalles que Rónald González denunció que vivió durante su permanencia como técnico del Antigua de Guatemala.

La semana pasada el técnico costarricense fue despedido del cuadro chapín, cuyos directivos atacaron duramente el trabajo del entrenador acusándolo de que no hizo bien su labor, ni se acomodó a lo solicitado por ellos.

Ante las declaraciones dadas por el club verdiblanco, Ronítal rompió el silencio en Guate y no solo rechazó todo lo dicho, sino que dirigió fuertes acusaciones contra los dirigentes.

“Soy una persona educada, con valores, así que cuando no estoy de acuerdo con alguien lo digo con respeto, no humillo ni utilizo palabras denigrantes. Recibí acoso laboral, algo que en ningún lugar había recibido. Comentarios hirientes y salidos de tono de parte de personas que no son entrenadores de futbol no los acepto”, comentó Rónald este viernes en conferencia de prensa.

Para el técnico, no se puede justificar que los motivos deportivos hayan sido la razón de su despido, pues el equipo marchaba bien, era tercero en su grupo y apenas a un punto del líder, el Municipal, y con un partido menos, por lo que si no les gustaba el sistema de juego tan solo era cuestión de hablarlo educadamente.

“Puedo entender que a alguien no le gusta la forma en la que juega el equipo al que dirijo, que el equipo es de socios y que ellos están en total derecho de decidir cómo administran su club, que existen diferencias de criterio entre directivos y cuerpos técnicos. Lo que no puedo entender es que las diferencias se manifiesten con faltas de respeto.

“Desde el inicio del torneo se empezaron a dar diferencias de criterio, aún con las cuatro victorias en fila que conseguimos, traté de explicar que los objetivos no se consiguen en dos meses, les expliqué infinidad de veces el proceso en el que estábamos. Nada era suficiente, me exigían la forma por encima del resultado y en eso nunca estuve de acuerdo”, comentó.

Tras esta amarga experiencia, al extécnico de la Selección de Costa Rica y del Saprissa entre otros clubes, ahora le tocará definir cuál será su próxima oportunidad en los banquillos.