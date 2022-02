Rónald González rompió el silencio sobre su despedido de la selección

Ronald González rompió el silencio sobre su despido de la selección de Costa Rica hace ocho meses. (Rafael Pacheco Granados)

Desde que Rónald González fue despedido como seleccionador de Costa Rica el 9 de junio del 2021, luego de una derrota por 4-0 ante Estados Unidos, no había dicho ni pío de su salida.

El entrenador rechazó entrevistas o hablar sobre su paso en la Tricolor a la que llegó en octubre del 2019, silencio que rompió este martes en el programa Escenario Deportivo de Radio Monumental.

En una amplia entrevista de más de una hora, Ronítal habló de todo un poco, del libro que publicó el año pasado, sobre cómo ve el torneo y en esta ocasión sí aceptó tocar su paso por el equipo de todos.

Entre las cosas que reveló González destacó que el tiempo y la pandemia fueron sus principales enemigos como seleccionador, sumado a que en aquel momento no pudo contar con legionarios importantes que ahora están jalando el carro en la eliminatoria.

“Han sido ocho o nueve meses que terminé la gestión, no es que yo no quisiera hablar, es que los que me querían hablar era para hacerlo de lo mismo, de la selección. Yo tuve mucho cuidado, soy un tipo muy respetuoso, igual que el entrenador vigente (Luis Fernando Suárez), un señor de principios muy altos en lo moral y yo no nunca voy a criticar a otro colega.

“Me querían preguntar de la selección y yo no quería hablar de eso. Di entrevistas que no tenían que ver con la selección, hablábamos del libro y hasta de las finales, pero de la selección no quería porque ya había terminado mi gestión, ya había pasado algún tiempo y quería que las cosas pasaran. Y como dice el dicho cuando no hay nada que decir es mejor quedarse callado y ya no tenía nada que hablar”

¿Cómo quedó la relación de Ronald con en la Fedefútbol?, él afirma que bien.

“Yo seguí en lo mío, seguí estudiando, el primero de marzo inicio un máster sobre entrenamiento cognitivo para equipos profesionales, he estado llevando cursos, viendo fútbol. Acepté la entrevista de hoy porque quería hablar del libro y por Adrián (Cazador Barboza) que es un gran amigo y siempre me han abierto las puertas para poder hablarle a la gente”, detalló.

Lo que más le costó

Al no tener club por una parte de su gestión, Ronald González no pudo contar con Bryan Ruiz, recordó. (JOHN DURAN)

González fue despedido luego de una racha de once partidos sin ganar y al igual que lo dijo Mauricio Solís, su asistente en la Sele, el tiempo fue una de las cosas que más les jugó en contra

“El tiempo siempre falta y en el fútbol nunca es suficiente. Nos faltó tiempo, pegar un par de resultados para tranquilizar un poco, que la serie estuviera del lado de nosotros en tandas de penales, pero ya no es algo importante de hablar, sino que ya esto pasó, es una etapa en mi vida profesional que pasó y agradezco a Dios que me la dio, aproveché lo máximo que pude y me porté a la altura”.

Rónald comentó como esa racha de derrotas iba quemando jugadores que se ponían con una idea, pero ante los malos resultados y la presión de la prensa, era complicando seguirlos poniendo.

“Nosotros por ejemplo en dos partidos terroríficos que tuvimos contra Panamá y perdimos los dos acá, todo mundo se acuerda de la que se perdió. Todo mundo hablaba de Osvaldo Rodríguez, de Bryan López, Jaikel Venegas, Mauricio Núñez, Keynner Brown, recuerdo perfectamente”

“¿Cómo los íbamos a probar sino es un partido?, pero como el resultado no nos acompañó, para muchos fueron malos y no cumplieron, a eso me refiero con desarrollar y potenciar jugadores, pero había que ponerlos porque lo que contaba era la eliminatoria. El resultado siempre va a atentar contra los entrenadores, si usted pierde todo mundo se inquieta y entra en desconfianza, fue uno de los inconvenientes que nosotros tuvimos”, explicó.

Ronítal fue esquivo al profundizar o hablar de la decisión que se tomó en cortarle el rabo.

“No quiero escarbar mucho eso, es precisamente de esto lo que me negaba a hablar en entrevistas anteriores, escarbar cosas que ya no se pudieron dar, pero sí hice intentos para que esto cambiara, desgraciadamente insuficientes para poder revertirlo, había cosas que no podía manejar como un penal fallado, son circunstancias del fútbol, tuvimos partidos muy accidentados, difíciles.

“Al final todo queda en el escandaloso resultado contra Estados Unidos con jugadores jóvenes como Bernald Alfaro o Gerson Torres, pero ahora nadie se acuerda de eso, solo del 4-0 en contra. No quiero caer en justificaciones porque entiendo que las explicaciones nunca serán suficientes”, añadió.