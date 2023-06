Ronaldo Araya decidió irse al Herediano por cuatro razones

El volante del Club Sport Herediano Ronaldo Araya tiene muy claro los objetivos por los cuales llegó al equipo florense esta temporada.

El volante tuvo una salida amistosa del cuadro brumoso, aunque luego se molestó por una declaración del presidente blanquiazul Leonardo Vargas.

Ahora, Ronaldo está bajo las órdenes del técnico Jeaustin Campos con la firme intención de cumplir sus metas.

Ronaldo Araya está muy a gusto en el Herediano. (Alonso Tenorio)

El volante pretende cumplir con cuatro objetivos en el Herediano, uno es ganar títulos, otro que el Team le sirva de vitrina para salir al extranjero. Además, quiere aprender de los jugadores de experiencia y cambiar de aires.

“Para nadie es un secreto que aquí hay buenos jugadores, ganar títulos es lo que quería, y poder salir al extranjero. Soy joven y vengo a aprender de esos jugadores de experiencia, a tratar de ganarme un puesto con trabajo. Vienen muchos jugadores que tienen mucha calidad, entonces vengo aquí a aprender, a tratar de ser un mejor jugador cada día”.

LEA MÁS: Luis Ronaldo Araya hará feliz a los heredianos con esta declaración

En cuanto al tema con el presidente blanquiazul, dijo que es un caso cerrado para él y que está muy agradecido con el Cartaginés.

“Como lo puse en mi Instagram, es un tema cerrado, no voy a hablar de nadie. Estoy agradecido por todo lo que me dio ese club, pero ahora estoy acá y quiero ganar muchos títulos. No es problema mío, no me preocupa, entonces estoy tranquilo. Siempre demostré en la cancha la clase de jugador que soy y por eso me quisieron acá”, expresó el volante.

Añadió que los compañeros lo recibieron como a uno más y eso lo ha hecho sentirse cómodo desde el principio.

“Me han recibido muy bien, estoy muy contento, como en casa. Estoy tranquilo, trabajando duro el día a día para tratar de ganarme un puesto”, mencionó.

Reafirmó que la familia tuvo mucho que ver con su llegada al cuadro florense, pues lo jaló.

“Para nadie es un secreto que mi familia es herediana, mi papá es herediano. La familia siempre quiere lo mejor para uno, pero más que todo es un tema personal, porque quería cambiar de aires”, expresó.