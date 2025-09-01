Ronaldo Araya y Marcel Hernández, la dupla que llegó del Cartaginés para hacer estragos con Herediano

Ronaldo Araya y Marcel Hernández ya tienen un pasado en común en el Cartaginés, cuya buena sintonía y química la está aprovechando hoy el Herediano.

Ronaldo Araya anda en buen momento. (Jorge Navarro./Jorge Navarro.)

Este domingo se juntaron nuevamente para hacer un gol y aunque la pared salió con algo de suerte, luego que la bola se le quedara perdida por un segundo al cubano, ya los dos saben perfectamente los movimientos.

Araya atacó el espacio por donde Hernández intentaba abrirse campo y mandó la bola, con certero remate rastrero, a la red. Con esa anotación, el Team ganó a Liberia, 1 a 0.

LEA MÁS: Dos figuras de Herediano se sinceran al hablar de lo que significa la Concacaf para el Team

“Para nadie es un secreto que me llevo muy bien con Marcel. Llevamos trabajando mucho tiempo juntos y lo importante es ayudar al grupo a salir adelante y mantenernos en los primeros lugares del certamen”, comentó Araya.

Ronaldo llega tres goles en el campeonato y Hernández cuatro, para hacer el 1, 2 en la tabla de goleadores, acompañados por Randy Ramírez de Liberia, quien lleva cuatro.

Ronaldo Araya fue un dolor de cabeza para Liberia. (Jorge Navarro./Jorge Navarro.)

Araya se ha ido ganando la titularidad con Hernán Medford.

LEA MÁS: Pablo Salazar destapa la promesa que motiva al Herediano en la Copa Centroamericana

“Todos saben que hay muchos jugadores en el equipo y que no es fácil. Es por esa razón que debemos seguir trabajando fuerte, dar más por esta institución y así alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto”, dijo Araya.

El volante le dedicó la victoria a su compañero Sergio Rodríguez, quien pasó por un momento difícil.

LEA MÁS: Gerente del Herediano tomará dos decisiones vitales este lunes

“A Sergio lo apoyamos porque sufrió una situación difícil con su familia, tras la muerte de su madre. Este triunfo es para él. No ha sido un camino fácil para nosotros. En lo personal, agradezco a mi familia por su apoyo, porque gracias a ellos puedo seguir creciendo y mejorando”.