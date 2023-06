¿Ronaldo Araya y Michael Barrantes podrían volver al Cartaginés más adelante?

Michael Barrantes fue de las piezas claves de Cartaginés para ganar su último título. (MAYELA LOPEZ; Mayela López)

Dicen que los ríos no se devuelven y esto lo tiene claro el Club Sport Cartaginés, que adelantó que si en el futuro Luis Ronaldo Araya y Michael Barrantes quieran volver, les tendrán las puertas abiertas.

Pero esto no será sencillo, deberán de pasar una serie de situaciones para que eso sea una realidad, según lo explicó Leonardo Vargas, presidente del club.

“Sí, claro, esto es así, se dicen cosas y se malinterpretan otras. Michael Barrantes y Ronaldo Araya son jugadores que en el Cartaginés lograron algo que nosotros buscamos durante 82 años y seguirán en el Cartaginés siempre. Si se da la oportunidad y las posibilidades, esto es así, serán bien recibidos”, argumentó.

Vargas siempre es directo para decir las cosas como son, por eso no negó que le agüevó un toque que se fueran, pero tampoco pretendía amarrar a alguien que no se sentía cómodo.

“No voy a negarlo, queríamos dejarnos a los dos, eran parte del equipo para este torneo, pero cualquier jugador que no quiere estar en el Cartaginés, el nombre que sea, nosotros buscaremos la forma de darle la salida y no tener jugadores que no quieren estar”, puntualizó.

Vargas espera que el tiempo le dicte si fue una buena decisión dejarlos ir, pero ahora se enfocará en los próximos proyectos del equipo, como la próxima edición de la Copa Centroamericana de la Concacaf, torneo en el que se mostraron emocionados por el grupo que les tocó.

“Recién nos enteramos de los rivales que tendremos en la Copa Centroamericana y estamos contentos porque es un bonito reto para intentar clasificar, abrimos contra el bicampeón nacional en el Ricardo Saprissa, después vamos a Guatemala que será vital para nuestras aspiraciones de pasar a la segunda ronda y lo vamos a enfrentar con todo el positivismo para representar bien al país”, amplió.

El cuadro blanquiazul estará en el grupo A junto al Saprissa, el Cobán Imperial de Guatemala, el Universitario de Panamá y el Jocoro de El Salvador.