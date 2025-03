Ronaldo reveló detalles de la frustrada llegada de Carlo Ancelotti a la Selección de Brasil

Ronaldo, exdelantero de la Selección de Brasil contó detalles de la frustrada llegada de Carlo Ancelotti al equipo sudamericano. Instagram Ronaldo. (Instagram Ronaldo. /Instagram Ronaldo.)

La leyenda brasileña Ronaldo Nazário reveló en una reciente entrevista para Charla Pódcast los detalles detrás de la frustrada llegada de Carlo Ancelotti a la Selección de Brasil.

De acuerdo con una nota publicada por el medio Infobae, la llegada del técnico italiano era casi un hecho, pero se truncó debido a la negativa del Real Madrid de permitir su salida del club blanco.

“Ancelotti no fue liberado. El Real Madrid no lo liberó. No fue una fantasía porque yo ayudé en el proceso hablando con Carlo”, aseguró el exjugador.

En la entrevista, el exdelantero blanco contó que de parte del técnico y de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) estaban anuentes para concretar la llegada del exjugador del Milán italiano y las negociaciones comenzaron en el 2023.

“Hablamos en su momento y le sugerí a Ednaldo (Rodríguez, presidente de la CBF) que esperara a Ancelotti. El Real Madrid no le dejó ir. Él quería venir

“Después de negociar todo, se trabó porque no tenía la liberación del Real Madrid”, dijo El Fenómeno, quien reveló que las negociaciones se cayeron, cuando los merengues renovaron al timonel hasta junio del 2026.

Buen momento

Una de las claves para la renovación de Ancelotti fueron los resultados deportivos en el Madrid, de acuerdo con el exfutbolista.

“Si no hubiese ganado nada, el Real Madrid lo hubiera echado y Ancelotti habría venido. Pero ganó la Champions y se quedó un año más”, afirmó.

En ese momento, Ancelotti tenía contrato con el club hasta junio del año pasado y la confederación tenía esperanzas para que el entrenador llegara al banquillo; sin embargo, en diciembre del 2023, el Real Madrid anunció la extensión del contrato del técnico.

“El Real Madrid C. F. y Carlo Ancelotti han acordado la ampliación del contrato de nuestro entrenador hasta el 30 de junio de 2026″, citó un comunicado del club en ese momento.

Cuando se cayeron las negociaciones, la Confederación Brasileña optó por Fernando Diniz como seleccionador y, en enero del 2024, Dorival Júnior asumió las riendas de la Selección, luego de conseguir los títulos de la Copa do Brasil conseguidos con Flamengo y San Pablo, en temporadas previas.

“Por otro lado, Ancelotti continuó su trayectoria en el cuadro merengue, confirmándose como uno de los entrenadores más laureados del club español. A lo largo de sus dos etapas en el equipo, ha ganado un total de 15 títulos, incluyendo tres Ligas de Campeones, dos Mundiales de Clubes, tres Supercopas de Europa, dos Ligas de España, dos Copas del Rey y tres Supercopas de España”, destacó Infobae.