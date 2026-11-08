Rosario Central celebró en Argentina un título que no ganó e hizo un ridículo mundial

Rosario Central pasó del festejo a las lágrimas este sábado. (X Rosario Central/X Rosario Central)

El club Rosario Central de Argentina protagonizó este sábado un episodio tan insólito como ridículo que en cuestión de minutos le dio la vuelta al mundo, en escenas que no dan crédito a lo sucedido, al celebrar un título que no ganó.

Rosario Central celebró un título que terminó ganando Boca Juniors

En la jornada final del fútbol argentino se definía el campeón de la liga por la tabla acumulada; es decir, el equipo que sumara más puntos. Boca Juniors, Argentinos Juniors y el cuadro rosarino llegaban con opciones.

Los xeneizes ganarían el título si en la última fecha derrotaban a Defensa y Justicia, mientras que los canallas esperaban al menos un empate de los bonaerenses para poder celebrar si ellos derrotaban a Estudiantes de Río Cuarto, como lo hicieron.

Y ahora como te recuperas socialmente de esto pic.twitter.com/XCz1KUrtCL — Netoo (@netooogoool) November 8, 2026

Un gol de Enner Valencia provocó la confusión

Boca triunfó con un tanto del delantero ecuatoriano Enner Valencia (90+5′), del cual, en el estadio Gigante de Arroyito, en Rosario, se corrió el rumor de que había sido anulado y que eso le daba el título a Rosario.

La gente no esperó a la resolución del partido y asumió que el encuentro había terminado empatado y se tiró a la cancha a celebrar con los jugadores, algunos de los cuales también pensaban que lo habían conseguido.

ACÁ ESTÁ EL VIDEO COMPLETO, GUARDALO. pic.twitter.com/7mdZn3g4Uc — isma (@ismanewells) November 7, 2026

Ángel Di María no cayó en la celebración

Por varios minutos, la gente se tiró a la cancha, se abrazó, le habló a la cámara, mientras que en el palco jugadores como Ángel Di María sí tuvieron claro qué había pasado y se lamentaron en su asiento.

Las imágenes de la celebración dieron la vuelta al mundo de inmediato; la masa solo desató su la alegría sin verificar los hechos.

Algunos videos mostraron cómo poco a poco se empezó a correr la voz de lo que en realidad había sucedido las personas pasaron de la alegría a una vergüenza tremenda tras un hecho que difícilmente se olvidará.