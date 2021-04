“Quiero seguir en esto del deporte, del fútbol, ilustrando, tratando de seguir creciendo. La vida va más allá del fútbol, por eso asumí esto, porque me gusta el sentir, el palpar, me voy recontradolido y quisiera decir que hubo algunas razones, que nunca nos gustó dar excusas porque no es nuestro estilo, los argumentos en las derrotas suenan a excusas”.